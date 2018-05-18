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農運三訴求兌現 永續發展仍待努力

2018-05-18 09:43中央社 台北18日電

520農運提出七大訴求，30年來，農委會認為，勉強兌現肥料自由買賣、推動農田水利會改制為公務機關、成立農業部等三項訴求，許多農業政策必須調整，農業才能永續發展。

520農運發生時，農運人士提出七大訴求，包含「全面辦理農保及農眷保」、「降低肥料售價」、「增加稻米保證收購價格與面積」、「廢止農會總幹事遴選」、「改革農田水利會」、「成立農業部」、「農地自由使用」。

農委會「第二次全國農業會議」官方文獻中記載，預備會議訂定8項討論題綱及39個子題，雖然不是就農運訴求逐一對照進行，但已注意到30年前自由貿易浪潮襲來，而且不走回頭路，台灣農業極待改善體質。

會議討論到提升農業行政功能、改進農田水利會組織、建立國產農產品受進口農產品損害時的救濟制度；甚至包括防治農業污染所涉及的用水管理、防止工廠零星設立於農業區、農產品衛生食安意識等。

農委會副主委陳吉仲認為，過了30年，農運人士的訴求，政府勉強做到三項。

首先，農田水利會改制為公務機關，今年1月立法院三讀修正通過「農田水利會組織通則」，預計2年廢除水利會改選。不過，「廢止農會總幹事遴選」則未實現。

陳吉仲解釋，全國17個農田水利會財富不一，資源要整合使用，並擴大灌區，讓全國尚有37萬公頃未納入17個水利會服務的灌區（31萬公頃），擴大建設納入，再配合國土計畫法規劃的農地生產、確保糧食安全。

其次，農業部可望於2年後設立。陳吉仲回憶，當年政府的八部二會沒有農業部門，目前行政院通過農業部組織法草案，完成修法後將可施行；「要讓農業發展的位階跟其他產業平起平坐、整合推動，不再是犧牲角色。」

第三是肥料自由買賣，當年農民沒有稻穀議價權，必須用低於實際價值的稻穀，去換生產必須的肥料；如今肥料價格是穩定、均一的，水稻每公頃肥料約花費8000元，農民可以接受，肥料開銷已非主要生產成本。

至於農運的其他四項訴求，陳吉仲強調，「還有很大的改善空間！」尤其是「全面辦理農保及農眷保」，目前有農民和眷屬有農保，雖然多數人認為做得還不錯，但農民的社會保險仍不完整。

農委會正在推動農民職業災害保險修法，未來要再推動農民年金，而非老農津貼，如此一來，農民的社會安全保險體制才完整。

當然，農作物的天然災害保險近年已經開始推動了， 農委會農金局副局長周若男說，已推動梨、釋迦、芒果、水稻、石斑魚、禽流感及養殖漁業7種，今年希望再添7種，包含香蕉、鳳梨、木瓜、文旦柚、甜柿、蓮霧及農業設施。

對於「增加稻米保證收購價格與面積」這項訴求，水稻田每公頃生產量約5000多公斤，520農運之前，稻穀收購價格最好的計畫收購價一期稻作每公斤18.8元、每公頃收購970公斤，農運之後增為1600公斤；二期收購價每公斤15.8元，原本收購850公斤，農運後變成1200公斤。

但是，稻米計畫收購價現在每公斤26元，30年來才增加7元多，完全跟不上物價波動的幅度；而且對照國際糧價，黃豆、小麥、玉米的均價，1970年代每公噸約100美元，金融風暴前200美元，金融風暴後上升300美元。

鑑於稻米收購機制不足以照顧農民確保所得，農委會今年實施對地綠色環境給付，補貼採友善耕作、自產自銷者，符合國際貿易自由化規範、對外有競爭力。

至今影響最大的農運訴求是「農地自由使用」，當初著眼於為農民增加收入；然而，2000年「農業發展條例」三讀修正，開放非農民自由買賣農地，結果讓「農地農有回不去了」， 陳吉仲說，現在要透過國土計畫法推動劃設農業發展地區，確保農地農用。

至於沒有做到的，陳吉仲說，未來要推動讓更多青農勇於參與農會的機制，並革新、擴充農會功能，特別是農會的供銷部既要建置冷鏈系統，也要推動整合生產端、行銷品牌與加工後銷售產品至市場的業務功能；甚至要讓幾個農會合併，扮演物流中心的角色，以便讓農會加速現代化運作。

農民農田水利會農委會

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