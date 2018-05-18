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開放農地自由買賣 衍生農地農用保衛戰

2018-05-18 09:43中央社 台北18日電

農地自由使用」是520農運訴求之一，2000年農發條例修法開放非農民買賣農地，迄今桃園、宜蘭農地價格一飛沖天，許多縣市面臨農地違建問題；農委會坦言，「農地農有回不去了」，眼前的挑戰是確保「農地農用」。

畢生關心國土規劃的中央研究院退休研究員、前文化大學環境設計學院院長楊重信指出，根據內政部不動產交易實價登錄資料，平均每公頃農地價格，在宜蘭縣約新台幣3725萬元、桃園市9565萬元、雲林縣1443萬元。

楊重信進一步比較，台灣耕地平均每公頃約3000萬元，是日本耕地價格約新台幣244萬元（以下單位皆為新台幣）的12倍，是南韓155萬元的19倍，是荷蘭145萬元的21倍，是德國29萬元的103倍，是法國11萬元的272倍，甚至已經是美國9萬元的333倍。

台灣農地平均價 高於先進國家

做完國際比較，楊重信說，可見這些不標榜以農立國的國家，工業發展遠早於台灣，諷刺的是，其農地管理迄今幾乎謹守農地農有農用，國民所得相對高於台灣下，農地價格卻遠低於台灣。

台灣地小人稠，土地是有限的天然資源，目前全台灣農地框列74萬到81萬公頃，農地管理已然是不能再漠視的國家大政，更與氣候變遷、食品安全、國家糧食安全等攸關國民生存及地球永續等議題緊密相連。

520農運七大訴求之一的「農地自由使用」，如今農地上出現一棟棟的豪華農舍，取代了農作物；農地上的違章工廠、違建、墓地，正在侵襲著農地。

楊重信統計，合計農委會盤點農舍占地多達3222公頃、違章工廠1萬3871公頃、農地非農用的河川或水利設施1萬5437公頃，還有住宅8632公頃，商場與餐廳3054公頃，以及殯葬設施1999公頃，總計農地非農用達6萬7801公頃。

2000年總統大選，是台灣農地開放買賣的關鍵年，在此之前，「農業發展條例」啟動修法，前總統李登輝、老農派立委交鋒、攻防，趕在總選大選前三讀修正通過，2000年1月26日施行，放寬非農民可以買賣農地、0.25公頃就可興建農舍。

參與過520農運的陳吉仲坦言，當初的修法，「當然跟選票有關！吸引的不只是農業選票，農業之外想用農地移作他用的工、商界的選票才是大...。」

520農運的時代背景是台灣經濟起飛，政府用農業賺取的外匯扶植工業發展，產業轉型，犧牲了農民權益，當工商製造服務業勞工所得成長之際，農民的所得卻是直直落，逼得向來溫馴的農民起上街頭。

鬆綁農地買賣換選票 農地農有回不去了

30年過去了，面對鋪天蓋地的農地問題，陳吉仲坦言，「農地農有不可能了。但是一定要農用、維持在一定水準，台灣的農業才能永續。」

就靠國土計畫法落實農地農用。陳吉仲堅定的說，行政院5月1日已公告國土計畫法，接下來的4年，農委會一定會提供地方政府資料、位置等資訊，並跟各縣市政府會談，務必要完成這件瑣碎、冗長的事，「把它做到位」。

他強調，預計111年5月1日，「全國國土計畫」地圖出爐時，將會框列全國農業發展地區總計74萬到81萬公頃座落的位置、面積，以確保農地農用。

「無米樂」崑濱伯的老農形象深植人心，演繹著台灣農地愈來寶貴，農民卻愈來愈老的窘況。除了擔心農民年齡斷層、農業缺工的問題，學者也憂心農地流失，確保農地農用的政策，恐怕不是用帳面數字能框列。

楊重信認為，74萬到81萬公頃的面積，恐怕是「虛的」，因為把發展經濟林的「林產地」算進去，而且既有農田有1/10轉用於蓋農舍、違規經營露營地的農業休閒設施山坡地，也都被算進去了。

楊重信說，30年前旱田與水田等耕地約的89萬4974公頃，國土計畫法裡真正能化為農業發展地區，在扣除違章工廠、休閒設施、航空城等開發用地，其實只有60來萬公頃。

他表示，真正有在耕作的平地農牧用地，包含種水稻的水田與種雜糧的旱田，共約30多萬公頃，還有必須要保護、作為備用的山坡地；這兩大類絕對不能再被挪用了，是最後底限、不能再退讓。

楊重信憂心忡忡，語重心長，認為接下來要由地方政府完成的國土計畫法農業發展地區劃設，仍會繼續發生侵蝕著農地的情況。

而且「城鄉發展地區」下有5類用地的劃設，會繼續吃掉平地的農牧用地，包含「城1」的實施都市計畫地區用地、「城2-1」的原區域計畫中符合劃設為工業區與鄉村區的用地、「城2-2」被核發開發許可的地區、「城2-3」配合國家重大建設或城鄉發展需求的用地，以及「城3」的原住民族保留地範圍內依據區域計畫法劃設的鄉村區。

百大青農盧紀燁說，他在東台灣，開發速度沒有像西部那樣快，不是開發工業區、就是蓋工廠，但是也是有農舍問題。

盧紀燁說：「為什麼露營地如雨後春筍般發展起來？就是因為有錢賺啊！」

代表農業未來的希望的青農盧紀燁、深諳台灣土地歷史與現況的專家楊重信，跨世代不約而同的說，「人性」真的是造成台灣農地問題大的根本原因，要確保農用，一定要搭配振興農業的政策，讓務農有前景，才能落實。

捍衛農地農用 農業永續發展底限

盧紀燁舉例，就他所知，政府想推動能成為現代化農業典範的200、300公頃規模農業專區，他很認同，也很肯定，希望快快進行，做出「農業的台積電」範例，農地就會農用。

楊重信肯定農委會三項新措施，包含：今年施行就地補貼政策「對地綠色給付」，可促進農民發展產銷整合能力；其次，持續推動中的輔導轉作措施，可讓生產過剩的水稻田，轉而生產雜糧；第三是剛在立法院完成初審的農民職業災害保險等農業保險的推動，讓務農的社會安全制度健全。

楊重信直言，「政策失靈、政府失能、分配不公、人性貪婪」是農地保護失敗的癥結，政府必須建立法定機制，將農地進行開發的增值利益回饋給農業，以促進農業永續發展。

農地農民農舍

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