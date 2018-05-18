520農運激發群眾運動 台灣解嚴後的民怨出口

2018-05-18 09:43 中央社 台北18日電



520農運30年了，當年台灣以農產出口外匯來扶植工業，施行不合理的稻穀換肥料措施，又面臨美國施壓開放市場，台灣農民權益被犧牲，一波一波的抗議風起雲湧，終於醞釀出台灣解嚴後第一宗大規模群眾運動。

1988年是台灣戒嚴後的第二年，當年總統蔣經國病逝，李登輝繼任總統，5月20日那天，雲林縣等農業縣市的農民北上抗爭，包圍立法院一帶，北部民眾也加入抗議人群，與警察爆發流血衝突。

最嚴重的街頭抗爭 美麗島後首見

相關文獻記載，520農運總指揮林國華（前農委會副主委）與副總指揮蕭裕珍，帶領雲林、嘉義、台東、苗栗、南投、高雄等地農民5000餘人北上抗議；激烈抗爭導致130多人被捕，近百人被移送法辦。

農民出身、推動農運的前立委暨前農委會副主委戴振耀，生前在他的著作「鹽水大飯店」中陳述，「520事件，是台灣自美麗島事件以來，最嚴重的街頭抗爭事件，這對後來的農民運動以及農業政策，攏有關鍵性的影響。」

書中記載，「520最後爆發街頭嚴重衝突的流血事件，道路交通嚴重癱瘓，農運幹部、學生等130多人被捕，96人移送法辦，進而引發社會各界矚目...。」

戴振耀敘述，「當天是星期五，現場數千名學生並非農運團體動員來的...許多來自農村的大學生，都是下課後聽到訊息前來關心...卻都遭到鎮暴警察的暴力毆打...。」

當時是大學生、現在是農委會副主委的陳吉仲說，他在當時台北火車站對面的中正分局目睹前立委朱高正被打，「嚇死了！」

陳吉仲回憶，當時警民衝突之激烈，也是台灣社會前所未見。次日凌晨，憲兵隊展開驅離行動，介於警民之間的學生首當其衝，遭到毆傷、逮捕，林國華要求警方放人被拒，帶頭推擠立法院的大門，民進黨基層義工詹益樺憤而拆掉立法院橫匾。

民運健將、前立委林豐喜說，戰後的美國為了振興經濟，採取糧食輸出政策，影響台灣甚鉅；在520農運前一年就已爆發1208事件，隔年又有316、426、516事件，520事件有人被抓而成了焦點。

「對不是農民的人來說，直接談到肯德基、麥當勞就是那時期來台，就可以理解了。」林豐喜說。

回顧當年，林豐喜說到嗓音高亢，他表示，農民已經貢獻勞力、土地、出錢做水圳，還要繳水費、地租，而且糧食不得越區（縣）買賣下，稻穀價訂得很低，再用稻穀繳水租、地租，壓低稻穀價值、又要繳租，「這不是一條牛被剝了4層皮嗎？」

事隔30年，林豐喜已不再年輕，談到當年農民被逼到上街頭，仍難掩憤慨地說，農民付出這麼多，還要繳公糧，結果「竟然沒有議價權！」

520農運之前的516事件也甚受關注。林豐喜說，地方政府要自辦農保也被阻止，所以才會引發民怨，當時農民集結前往省政府抗議前省主席邱創煥，因為邱發公文勸阻高雄縣長余陳月瑛開辦農保，戴振耀生前撰寫的書中，也強調此事件深具代表性。

產業轉型犧牲農業 四大因素引爆農運

農家子弟出身的陳吉仲，深受520農運啟發，出國深造專攻農業經濟，他檢視520農運30年，認為與台灣經濟發展脈絡息息相關。

他分析，共有四大因素引爆520農運發生，第一，1950年代起政府的經濟發展主軸為扶植工業，但是卻將前面20年出口香蕉、加工品等農產所賺的外匯資本投入其他部門、扶植工業發展。

其次，對內又對農民實施肥料換穀，政府規定農民用稻穀換取所需使用的肥料，但卻貶抑稻穀價值，在各項農業措施中，這讓農民最吃虧，直到1970年代前總統蔣經國時期才停止。

第三，農產外銷所賺的外匯已被用於扶植工業發展，當台灣被美國要求開放市場時，又是犧牲農業。

陳吉仲說明，當初扶植的工業先是食品加工業，例如鳳梨、蘆筍罐頭，接著是輕工業的腳踏車之類，然後是重要工業，即煉鋼等十大建設等，之後還有服務業、電子業、設計產業。

然而在外銷暢旺下，台灣被美國要求開放柑橘、火雞等農產輸入，1984年並簽署「中美米食協定」，美國可限制台灣稻米外銷，形成對農業的雙重打擊。

陳吉仲說，此協定規定除以捐贈方式輸出外，自1984年起的5年間，台灣白米外銷不得超過137.5萬公噸，並分年限定數量；外銷地區也規定僅限於世界銀行認定在1981年平均每人國民生產毛額等於或低於795美元的國家及地區；這5年期間，台灣出口白米數量不足100萬公噸。

林豐喜回憶，「中美米食協定」非常不平等，規定台灣的米要外銷必須美國同意，造成台灣產地的倉庫、學校禮堂放滿米，甚至碾碎當飼料用。

最後一點，因應國際貿易開展的年代，1985年代非農業勞工月薪新台幣新台幣1.5萬元，隔年提高到1.6萬、1.7萬元，每年以1000、2000元成長，薪資成長曲線「非常漂亮」。

相較之下，辛苦務農的勞力付出卻和收入不成比例，由於配套不足，導致農業家戶所得只有非農業家戶所得的7成6到8成，稻穀價格也一路偏低至今。

當年農民大多耕作水稻，政府推動稻穀的保價收購，但是30年前稻穀收購價中最高的計畫收購價每公斤新台幣18.8元，現在26元，同期來看，成長不到7元。

反觀國際糧食黃豆、小麥、玉米等大宗物資價格，1970年代每公噸約100美元，金融風暴之前200美元，2008年已達300美元，成長2倍。

農民被逼到上街 學運社運接踵而來

「在那個年代，最溫馴的農民為何會走上街頭？」陳吉仲認為，農民深感「我已經付出那麼多，不只沒來保護我，還一直犧牲我，才會走上抗爭；若有完整配套，農民也不會走上街頭。」

陳吉仲說，迄今最深的震撼是，當時的中正紀念堂兩廳院落成，每張椅子代價100萬元，對比走上街頭農民戴著斗笠，「有多諷刺？」

迄今仍會返家幫老父親收割稻作的陳吉仲說，「農民是最溫馴的，你讓他上街頭以後就很麻煩了」。520農運確實開啟了往後觸及各種議題的社運、學運，包含2年後的「野百合學運」。

520農運發起的當下，農運人士提出7大訴求，包含「全面辦理農保及農眷保」、「降低肥料售價」、「增加稻米保證收購價格與面積」、「廢止農會總幹事遴選」、「改革農田水利會」、「成立農業部」、「農地自由使用」，有些訴求到近年才推動，也有的尚未做到。

陳吉仲回台後任教、擔任公職，推動農業改革，他認為要從台灣的經濟發展史切入，理出520年農運的脈絡，對症下藥加速推動還沒落實的訴求、政策，台灣農業才能永續下去。