黃安這次不舉報 只因兒子要回台當兵

2018-05-17 19:57 聯合新聞網 綜合報導



黃安的兒子黃子安日前在微博貼出與朋友聚會的照片，並寫著「當兵前與好友聚一聚」，間接透露將入伍當兵的訊息。圖／翻攝微博 分享 facebook 藝人黃安又回來了！這次不舉報誰是台獨，也不是去醫院看病，而是跑去新竹某位議員參選人服務處想幫忙站台輔選卻被打臉。不過讓他最擔心的不是被人打臉，而是他22歲的兒子黃子安即將入伍，也不是當解放軍，而是當中華民國的兵。

黃安的兒子黃子安日前在微博貼出與朋友聚會的照片，並寫著「當兵前與好友聚一聚」，間接透露將入伍當兵的訊息。有網友在留言區問黃子安「你要當兵啊」，他回對啊；也有人問「你爸又要損你了」，他無奈的回了2個哭臉。

根據了解，黃子安高中時就去北京讀書，大學考上北京農業大學傳播學系。他目前還是持有中華民國國民身分證，所以必須回台當兵服兵役。