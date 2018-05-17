國際反恐同日 民團盼對話教育讓社會更體貼

2018-05-17 15:23 中央社 台北17日電



今天是國際反恐同恐跨恐雙日，婚姻平權大平台總召集人呂欣潔說，舉辦「一萬次刺傷我的話」募集活動，發現社會對同志存在許多偏見、誤解，盼用對話、教育讓社會變得更體貼。

婚姻平權大平台今天在立法院舉行記者會。呂欣潔表示，日前舉辦「一萬次刺傷我的話」生命故事募集，希望透過活動把這些經驗說出來，辨識痛苦背後的原因，進而看清楚台灣社會需要改變的問題，活動才兩天就有超過上百則回覆。

呂欣潔說，其中有爸爸對未出櫃的同志兒子說，「如果你是（同志），我寧可拚命再生一個，把你當陌生人，不承認你是我兒子」；也有一個短髮女孩遭逢母親過世，親戚在守靈時對她說，「妳媽會死都是妳害的，因為妳這個死樣子」。

她說，台灣社會存在許多不理解、偏見和歧視，這次活動初衷不是為了揪出加害者，或者強調有很多受害者，而是希望大家看到痛苦後，一起用對話、教育讓社會變得更體貼，對每個人有多一點愛和包容。

國小教師翁麗淑說，自己是三個孩子的媽媽，很多人會說「只要品格教育、不要同志教育」，擔心同志教育會把自己的孩子變成同志，有些家長還對小孩說「希望你要做讓我們驕傲的事，不要讓我們失望」、「我的小孩性向很正常」，這種話雖然沒有任何威脅恐嚇，還以為是品格教育，但其實已經把尖銳的刀刺向自己的孩子。

台灣同志諮詢熱線協會秘書長蔡瑩芝說，20年來同志運動蓬勃發展，終於撐出一點空間讓同志好好長大、生存，但從這次徵件活動看出，在家庭、人際之間有很多需要努力對話的空間，但近年反同宗教團體興起，用雄厚資金與資源，移花接木、惡意抹黑同志及性平教育等手段，操弄社會大眾對同志的誤解，加深同志的污名。