親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
傘兵預演傳意外
戰北市選情有變
九合一選戰焦點
政府搶救少子化
振興國旅救觀光
小英執政兩周年
馬洩密案判有罪
政治
軍事
綜合

跳傘為什麼沒打開？ 前保傘連士兵一句話令人心酸

國際反恐同日 民團盼對話教育讓社會更體貼

2018-05-17 15:23中央社 台北17日電

今天是國際反恐同恐跨恐雙日，婚姻平權大平台總召集人呂欣潔說，舉辦「一萬次刺傷我的話」募集活動，發現社會對同志存在許多偏見、誤解，盼用對話、教育讓社會變得更體貼。

婚姻平權大平台今天在立法院舉行記者會。呂欣潔表示，日前舉辦「一萬次刺傷我的話」生命故事募集，希望透過活動把這些經驗說出來，辨識痛苦背後的原因，進而看清楚台灣社會需要改變的問題，活動才兩天就有超過上百則回覆。

呂欣潔說，其中有爸爸對未出櫃的同志兒子說，「如果你是（同志），我寧可拚命再生一個，把你當陌生人，不承認你是我兒子」；也有一個短髮女孩遭逢母親過世，親戚在守靈時對她說，「妳媽會死都是妳害的，因為妳這個死樣子」。

她說，台灣社會存在許多不理解、偏見和歧視，這次活動初衷不是為了揪出加害者，或者強調有很多受害者，而是希望大家看到痛苦後，一起用對話、教育讓社會變得更體貼，對每個人有多一點愛和包容。

國小教師翁麗淑說，自己是三個孩子的媽媽，很多人會說「只要品格教育、不要同志教育」，擔心同志教育會把自己的孩子變成同志，有些家長還對小孩說「希望你要做讓我們驕傲的事，不要讓我們失望」、「我的小孩性向很正常」，這種話雖然沒有任何威脅恐嚇，還以為是品格教育，但其實已經把尖銳的刀刺向自己的孩子。

台灣同志諮詢熱線協會秘書長蔡瑩芝說，20年來同志運動蓬勃發展，終於撐出一點空間讓同志好好長大、生存，但從這次徵件活動看出，在家庭、人際之間有很多需要努力對話的空間，但近年反同宗教團體興起，用雄厚資金與資源，移花接木、惡意抹黑同志及性平教育等手段，操弄社會大眾對同志的誤解，加深同志的污名。

蔡瑩芝表示，反同團體發起3個反同公投，讓她憂慮的是，少數人的權益竟然能被以多數決剝奪，一旦反同公投案成案，不管年底投票結果是否通過，都會對同志帶來傷害，對社會造成嚴重撕裂，盼社會大眾能一起支持性平教育。

婚姻平權大平台總召呂欣潔（左2）與支持者等，17日在立法院記者會，公布「一萬次刺...
婚姻平權大平台總召呂欣潔（左2）與支持者等，17日在立法院記者會，公布「一萬次刺傷我的話」故事募集統計與結果，同時宣布因應反同公投而展開的全台對話行動。中央社
分享

同志婚姻平權呂欣潔

相關新聞

司法院長許宗力：國民參審增加民眾對司法信賴度

2018-05-17 15:40

外籍漁工：月薪七折八扣 有時剩70美金

2018-05-17 14:17

北農休市續集：吳音寧慘被修理？

2018-05-17 12:15

保障漁工權益 漁業署：新法上路已往正向的方向走

2018-05-17 11:15

杜絕外籍漁工受虐事件！人權團體為漁工爭權益

2018-05-17 11:04

前所長陳慶士論文造假案 中研院坦承被蒙在鼓裡

2018-05-17 10:12

點燃生命之火 4個月募款1.43億

2018-05-16 23:52

分享臺灣消防救災專業 菲華青年來臺參加消防研習

2018-05-16 17:45

【重磅快評】梅雨變沒雨 賴神4招也沒轍

2018-05-16 10:04

台灣紀錄片先鋒 1960s台灣紀實影像特輯

2018-05-09 15:58

「莫忘初衷」—陳蔚爾導演專訪

2018-05-17 10:58

「放手去做」勇敢闖出自己的路--紀佳佳導演專訪

2018-05-17 10:53

《拾荒》一作拍出細膩情感--金獎導演邱奕仁專訪

2018-05-17 10:50

來自山野的禮物 2018森林市集本周末在華山！

2018-05-14 10:30
看更多

熱門文章

影音曝光！漢光演習預演出意外 傘兵傘纏繞墜地搶救中

2018-05-17 07:41

買iPad貴一倍？盧秀燕：大有文章 金評中心：高規格

2018-05-16 20:45

北市長選舉三足鼎立 他預估很可能「藍天再現」

2018-05-16 19:33

好消息！跳傘墜地秦姓上兵復原良好 昏迷指數回到8分

2018-05-17 12:03

蔡英文屢問柯文哲台灣價值 陳芳明：刁難的傲慢

2018-05-17 06:24

影╱悚！傘兵墜落地面畫面曝光 民眾手機錄影直擊

2018-05-17 09:36

自己人分裂就該敗？看馬英九當年怎麼打下陳水扁

2018-05-17 08:00

開戰！柯文哲批賴清德務實台獨工作者「不負責任」

2018-05-17 11:41

前「馬英九團隊」恐「落馬」？羅智強為理念最後衝刺

2018-05-17 05:46

姚文智自比大谷、王建民 宅神酸：去學第二專長吧！

2018-05-16 18:05

爸媽必看！ 全台生產、育兒津貼比一比

2018-05-16 17:12

陳菊機車污染說 新北環保局：沒專業也要做功課

2018-05-16 16:26

綠柯分手 呂秀蓮也喊出「兩岸一家親」…

2018-05-16 17:28

共軍現代級艦上周繞台 距離最近僅30海里

2018-05-16 23:03

【重磅快評】毀柯、擋朱 看蔡英文如何鋪2020之路　　

2018-05-16 16:25

航特上兵跳傘意外墜千呎 命危開刀急救中

2018-05-17 08:23

新竹市議長謝文進 決心打一場超越勝負的選戰

2018-05-16 18:37

柯文哲：不敢揣測為何會成藍綠共同敵人

2018-05-17 00:15

他沒被教召怨國家忘了他 網友送上神秘網址解惑

2018-05-17 13:45

民進黨與柯文哲分手 孫大千：分道揚鑣打回原形

2018-05-17 11:05

老兵孤墳無人掃 蔡英文：不會忘記為國犧牲的人

2018-05-16 18:06

跳傘為什麼沒打開？ 前保傘連士兵一句話令人心酸

2018-05-17 15:02

1300呎墜地傘兵恢復心跳 昏迷指數3搶救中

2018-05-17 09:34

民進黨北市是否派強棒？蔡英文這樣回應

2018-05-17 11:55

漢光預演運輸機來回發巨響 台中人驚醒「要打仗？」

2018-05-17 08:24

陳菊批新北機車汙染超過深澳 周錫瑋：花媽不要再機車

2018-05-16 20:36

航特部保傘連 傘兵跳傘成功的幕後關鍵

2018-05-17 09:39

柯綠分手？李艷秋：柯綠本一家 看成白的有色盲

2018-05-17 14:27

【重磅快評】北市三強鼎立 國民黨找回選民信任是正辦

2018-05-17 08:05

民調輸丁守中 柯Ｐ：差1、2趴沒有意義

2018-05-17 11:45

【重磅快評】朕說了算！蔡英文竟把國家公器當兒戲

2018-05-17 11:43

【重磅快評】黨鞭說「不要再弄了」 從挺同看政客騙術

2018-05-17 10:03

窮縣跳腳… 育兒津貼愁錢 盼中央全額補助

2018-05-17 00:46

選對會不禮讓柯文哲 周日已到官邸向小英報告

2018-05-16 22:47

前所長陳慶士論文造假案 中研院坦承被蒙在鼓裡

2018-05-17 10:12

被爆兼銀行獨董 民進黨立委許智傑立馬請辭

2018-05-16 19:51

不只傘兵出意外 海陸士兵救生衣收納也受傷

2018-05-17 12:59

綠柯分手 陳景峻：全盤確定後再說明去向

2018-05-16 19:51

綠柯分手／姚文智：盼躍3號先發 呂秀蓮：正確一步

2018-05-17 00:27

傘兵1300英尺墜地 老師：等於3卡車時速3百公里撞擊

2018-05-17 09:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top