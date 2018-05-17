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跳傘墜地上兵復原良好 昏迷指數回到8分暫無須開刀

開戰！柯文哲批賴清德務實台獨工作者 「不負責任」

北農休市續集：吳音寧慘被修理？

2018-05-17 12:15聯合新聞網 鳴人堂

柯文哲不斷地跟陳景峻一起有意無意地批判吳音寧，並且指出她是農委會「塞過來的人選」...
柯文哲不斷地跟陳景峻一起有意無意地批判吳音寧，並且指出她是農委會「塞過來的人選」。圖為4月11日吳音寧對適任問題無正面回應，一旁的市長柯文哲也頗傷腦筋。 圖／聯合報系資料照
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