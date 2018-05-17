「莫忘初衷」—陳蔚爾導演專訪

2018-05-17 10:58 聯合線上 文／民眾新聞網 提供



陳蔚爾 導演。 圖／民眾新聞網 提供 分享 facebook 【民眾新聞網 編輯/高安妮】陳導演畢業於世新廣電系電影組，從影已有17年，作品類型涵蓋劇情片、廣告、MV及紀錄片…，風格清新，擅用唯美影像表達細膩情感及描寫人性。

2004年以《愛情長片》入選柏林影展電影新秀單元，該片並入圍捷克、中國(北京及上海)等多國影展競賽，獲得南方影展劇情片首獎及第26屆金穗獎優等錄影帶。《飛往昨天的CI006》獲新聞局2004年電影短片輔導金年度最高金額拍攝完成，獲選2006年台北電影節全球華人影像精選單元及入圍第29屆金穗獎最佳影片、香港獨立短片及錄像比賽IFVA-評審團推薦。作品屢受肯定、獲獎無數。

與其說我是導演，我比較像是說故事的人

蔚爾從小就愛看故事書、看電影台；大概小學四、五年級左右超迷電視影集-雙峰(David Lynch)，常將影集情節連說帶演的講給同學聽。

「我喜歡說故事，導演的技術是我學習來為了要說故事。一直以為自己長大後會成為作家，大學聯考填志願時，擔心光靠文字會餓死，應該學些專業技能，於是就選了廣電系。」

創作作品愈多人看見愈好

大三時就到片場學習實務經驗，她沒有自己的工作室，平常接商業案時，會依不同案件需求尋找合適的工作人員再組成團隊。

2014年開始找一些合作過的伙伴拍單純的創作。「創作作品不用面對客戶，是相當自由的。前年完成的《不禮貌運動》剛好符合we愛主題，於是就投了件，雖然我的團隊都是業界專業人士，但能得獎我仍覺得頗意外！」蔚爾說。

每個作品都是生命經驗的積累

回想2004年某次校園演講，有學生問《飛往昨天的CI006》劇本寫了多久?「我回答『一天！』現場一片嘩然！我是那屆唯一拿到輔導金的導演。」蔚爾是腦中想的非常清楚了，才會一口氣全傾瀉式創作。在寫《飛往昨天的CI006》劇本及企劃書時，她是趕在報名截止的最後一天，幾乎24小時沒睡覺打拚出來的。

「現在覺得不論回答一天、兩個月…都是不對，創作是累積的過程，我今年37歲，現在的作品就是我37年的經驗積累，並非落筆的那個時間點。」

2017上海交流營的建議、對青年導演的鼓勵

蔚爾分享參加國際影展的經驗，期盼交流營能以更開放的形式，讓參加者可以選擇去看片、上課、學美術等不同的活動安排，若能邀請到各領域的專業人士與會，將可增加創作者間的合作性。交流營的課程排的很密，她也建議可給大家多一些的休閒互動時間，到上海市區感受兩岸文化衝突，集結創作的自由拍攝才能充分展現上海的生活氛圍。

蔚爾也鼓勵青年導演「持續做下去！找到自己最擅長的部份，不一定非做導演不可。沒入圍別沮喪，也許是不合評審口味，也或許是作品不夠好，但想找到自己的風格和定位，只有持續創作才會知道自己能走多遠。」

女性導演的困境與挑戰

執導商業片時，蔚爾有時會因女性身份，需更費心力才能取得客戶的基礎信任與認同，談到某案子的面試經驗「對方直接回覆：想找的是35歲以上的男導演，這樣充滿性別意識的標籤令我無法接受，這是性別議題，不是女權的問題。」蔚爾說。

最美好的世界是每個人都能找到自己喜歡且擅長的事情，在各自專業領域上揮灑，無關乎男性或女性，那才是真正的平等。蔚爾希望自己是因為作品本身的出色而被人看見。

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