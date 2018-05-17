「放手去做」勇敢闖出自己的路--紀佳佳導演專訪

2018-05-17 10:53 聯合線上 文／民眾新聞網 提供



紀佳佳 導演。 圖／民眾新聞網 提供 分享 facebook 【民眾新聞網 編輯/高安妮】紀佳佳導演來自上海，目前仍在台藝大電影系攻讀碩士三年級，第一部短片作品《雙人晚餐》即入選2017年We愛‧兩岸青年短片大賽，創作實力不容小覷。外表柔美的她，說起話來思路清晰、條理分明，不時煥發著內在的堅韌美。

遠嫁來台的上海姑娘 在台藝大開啟執導之路

紀導在大陸學校唸翻譯系，雖一直對電影有憧憬，但苦於沒背景，所以畢業後先到上海的一間拍賣行任職，因而與先生結識。

結婚多年的她一直與先生分隔兩地工作，兩人各有堅持，不願到對方的國土生活。2015年適逢台灣對陸配政策鬆綁，紀導便把握機會報考台藝大，一來不僅可圓導演夢，二來也終於能與先生共同生活，解決了這長期僵持不下的難題。但真正來台和先生在一起生活後，才深覺夫妻間的相處是門大學問，回想前半年的磨合期「那段日子過得挺兇殘的!!但這種衝擊反而給了我創作動力，想把兩性相處的問題，用幽默的方式體現出來。」紀導打趣的說。

拍攝一部影片，最辛苦的部分是什麼？

紀導在籌備《雙人晚餐》時已大腹便便，希望能趕在小孩出生前完成影片，所以當下是背負著生產的壓力；另外，紀導認為腳本的構思也是挺難的，因為要在很短的時間內，把想說的東西明確表達出來，需要有一定的經驗和程度；還有拍片時場地、演員的安排等，常都會臨時起變化，這都是需要去克服的問題。

擅長黑色幽默喜劇片、最欣賞Woody Allen

紀導擅長黑色幽默喜劇片，以自身經歷過的事情為發想創作，《雙人晚餐》就是和自己嫁來台灣所經歷的事情有關。「我想拍一些貼近自己的事！」因為經歷過，才能更觸動人心。

「最想挑戰瘋狂喜劇，讓觀眾從頭笑到尾。往後若有更多idea的累積，我真想嘗試。」紀導最欣賞伍迪‧艾倫(Woody Allen)，先不論他最近的醜聞延燒話題，艾倫今年已83歲了，每年都能有作品產出，這種「持續」的精神，值得令創作者致敬。

2017年到上海參加交流營的收穫

「這是我首次以創作者身份去參加的集結活動，相當充滿新鮮感。」在為期８天的交流營裡，不僅能和學員們學習交流，紀導還看到兩岸創作人才多元的不同性。

「導師的授課好密集，可得到許多行業內的經驗。另外2-3天的集體作業，過程中大伙們很自然的變成朋友，建立了一定的友誼，直到現在都還有連繫。」紀導說。

不要一昧的只依靠靈感 不如辛勤的去耕耘

創作者很容易產生焦慮、自我懷疑，紀導對自我的鼓勵「就是去做！」在做的過程中，這些負面情緒會慢慢消減轉化成創作，多積極正向思考，才是一個創作者應具備的能力。

非本科系出身的紀導，謙虛的表示仍有很多東西需學習，回想看過的一本書《創作,怎麼搞的》，提到靈感不是天上掉下來的，唯有辛勤的耕耘，自然會提升你的技藝，當技術累積到一定的程度，內涵也足以支撐的時侯，才會形成一個藝術。

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■紀佳佳 導演作品【雙人晚餐】