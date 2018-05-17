《拾荒》一作拍出細膩情感--金獎導演邱奕仁專訪

2018-05-17 10:50 聯合線上 文／民眾新聞網 提供



邱奕仁 導演。 圖／民眾新聞網 提供 分享 facebook 【民眾新聞網 編輯/曹景旭】邱奕仁導演2017年以《拾荒》一作，一舉拿下「WE愛‧兩岸青年短片大賽」金獎。對於上屆能從眾多參賽者中脫穎而出獲得金獎，他笑著謙遜地表示「沒有啦，感謝評審青睞啦！」。

垃圾車間驚鴻一瞥的身影，成了奪得金獎的創作

邱導表示《拾荒》是他的畢業製作。「我那時剛搬家，看見一個小男孩在拾荒；因為有這樣子的觀察，再加入一些我自己的創作，才衍生出《拾荒》這個作品。」邱導又補充：「我其實沒有和那位小朋友直接接觸，只有一次倒垃圾時看到他，很短的時間就從垃圾車前跑走了；我很想和他聊但找不到機會，我覺得這個寫成故事很有發展性。」

《拾荒》一作腳本花了邱導三個月，實際拍攝則只占五天。「當中我覺得最難的部分，是在引導小朋友進到他的情緒。小朋友正處在好動的年紀，加上就寢時間、隔天上課等因素，規定最晚只能拍到12點。他好動，那麼我們就把好動的場景放前面先拍，譬如說跟垃圾車奔跑啦等等，把情緒的戲份往後移，等小朋友精力消耗地差不多之後再跟他溝通，效果比較好也比較自然。」

《拾荒》一作在投稿「WE愛‧兩岸青年短片大賽」之前，已在「金穗獎」獲得入圍、也在各種國際影展受到肯定。

關注獎金獵人平台，積極替自己的創作尋找出路

「我習慣在影片拍攝完成後便會看獎金獵人平台，上面有很多比賽資訊，WE愛也是其中一個，我就投稿了，也就拿到金獎了。」邱導笑道。「不過獎金不是主因，單純是有符合主題、時間的影展我就報名，而WE愛還有上海交流營，也是一個吸引我的點。我們普遍會說一支影片有兩年的生命週期，在這兩年期間我們就會盡量跑遍各個影展；中國有許多大大小小的影展，但台灣這邊曝光實在太少，只有這種『兩岸』合作的在台灣能見度較高，所以很快就投稿了。」

「WE愛」影展活動別具一格，八天行程大有收穫

邱導思考了一下答道：「主要是兩個層面。一是參加過這麼多影展，沒碰過像WE愛這種有上課有行程表的活動，激起我的興趣；二是它有全額補助，對於當時剛畢業的我來說是很大的幫助。」

「這八天下來發現，我有很大的收穫。」他繼續補充「我認識很多資歷、實力大我這剛畢業的小菜鳥很多的前輩，大家活動後還有繼續聯絡、甚至一起工作拍片。托這影展的福，我能夠和這些前輩一起工作、學習；在對岸也有人脈和朋友了。」

「拍攝方面，這次也讓我有些看法。例如影片的製作成果，兩邊就差非常多！」他笑道「中國那邊的優勢就是資本，能讓影片完成度很高，但相對地影片限制多、同質性高，有SOP；台灣這邊優勢就是想法，我們的生活背景、自由程度讓台灣拍攝的主題有很大發揮，這是兩邊拍攝的不同。」

最崇拜廣告人羅景壬，邱導要告訴後進「好的故事不會受阻」

「我最崇拜的對象是羅景壬，廣告大導！他的商業廣告都是有劇情的，而且不是為了業配的劇情，是有自己的故事性。我想拍劇情短片又想賺錢的話，最接近的就是能賺錢的廣告；羅導的很多作品在電視上都讓我驚艷地想『哇，鬼才啊！』我一直很期待哪天也能像他一樣，拍出這種片子。」

邱奕仁導演對第二屆參賽者的話「當心中有想法時，就去完成，別受限於任何器材；好的故事不會因這些門檻受阻的，只要你去實行它！」

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■邱奕仁 導演作品【拾荒】