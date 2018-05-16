點燃生命之火 4個月募款1.43億

2018-05-16 23:52 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ／台北報導



中信慈善基金會昨天舉辦點燃生命之火愛心捐贈感恩會，董事長辜仲諒（中）表示，已連續卅三年愛心不間斷，全台累計四十五萬名偏鄉童受惠。 記者徐兆玄／攝影 分享 facebook

由中國信託慈善基金會發起、中國信託商業銀行主辦的第卅三屆「點燃生命之火」全民愛心募款運動，昨天舉辦愛心捐贈感恩會並公布募款成果，四個月總計募得一點四三億元，超越原訂的一億元目標。

中信慈善基金會董事長辜仲諒說，點燃生命之火從父親辜濓松開始發起，愈募愈多，今年募款金額破億元，很不簡單，感謝中國信託團隊同心推動愛的循環，帶給台灣社會最有價值的東西。

中國信託表示，點燃生命之火募得的善款，將全數捐贈給兒童福利聯盟、台灣夢兒少社區築夢基地、紙風車文教基金會等公益團體，預計幫助近五萬名偏鄉弱勢孩童改善學習環境及家庭生活，鼓勵孩子追求未來與夢想。

「點燃生命之火」是國內歷史最悠久的慈善募款活動，連續卅三年愛心不間斷，匯集民眾的愛心散播至全台需要扶助的角落。本屆募款期間，近五萬名的善心人士熱情響應捐款。

中信慈善基金會分析本屆捐款情形，發現低於三千元的愛心捐款比率最多，占總筆數約六成三；首捐族維持近四成，有逾七成二的捐款金額透過中國信託的網路銀行、分行、ATM及相關活動而來，顯見中國信託銀行提供便利暨多元的捐款方式，已經成為民眾傳遞善心的最佳愛心平台。

辜仲諒也感謝聯合報等協辦單位，在全台大好人的認同與支持及社會各界肯定下，點燃生命之火才能持續卅三年的愛不停止。

目前已經累計近廿億元善款，全台超過四十五萬名偏鄉弱勢的孩子，因此獲得更多學習資源並且改善生活環境。