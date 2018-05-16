緬懷洪維健拍人權影像貢獻 特映想我媽媽

2018-05-16 16:13 中央社 台北16日電



長期致力白色恐怖等台灣文史影像拍攝的紀錄片導演洪維健日前過世，國家人權博物館將播放他的自傳紀錄片「想我媽媽」，緬懷他在人權影像上的貢獻。

洪維健在今年4月1日因心肌梗塞離世，享年68歲。人權館選擇放映他攝製的紀錄片「想我媽媽」，感念洪維健長年追索真相、紀錄人權歷史。

1950年，洪維健的父母因涉「于非匪諜案」被判叛亂罪，相繼被捕，分別被判刑13年與10年。他的外婆四處哭喊求援，3個月就哭瞎了右眼。

「想我媽媽」描述1950年母親懷孕時入獄，見證白色恐怖對家庭與個人造成的創傷。洪維健在母親保外生下他之後，因哺乳需要跟著母親回到獄中，在牢裡生活了5年，可以說是「台灣最小的政治犯」。

1996年，洪維健母親過世後，他著手拍攝紀錄片「暗夜哭聲」，片名取自刻於綠島「人權紀念碑」上柏楊的詩作，「在那個時代，多少母親，為她們囚禁在這個島上的孩子，長夜哭泣。」

2001年，「國家檔案管理局」（現稱國家發展委員會檔案管理局）成立，開放相關檔案查閱，檔案的開放及資料的蒐集，促成這部紀錄片的完成。然而洪維健並未止步於此，當更多檔案的陸續公開，他接續著追查到該案的洩密者等更多歷史事實，進而於2017年完成「暗夜哭聲」的新版「想我媽媽」。

除了自傳紀錄片之外，洪維健也拍攝多部與白色恐怖有關的影片，包括探討陳文成命案的「綠色玫瑰」、25名白色恐怖受害者的「白色恐怖追思」、批判故總統蔣介石的「風雲行館」，以及追查國民黨黨產的「風雲黨產」等。

除了回顧與追查歷史真相，他也費時15年行腳台灣各處紀錄各地的歷史與地理。 2015年，他將長年來以高畫質方式，在台灣各地所攝的人物訪談、文化地景、歷史主題，總計280捲攝影母帶，以及拍攝過程中同步以PDA記錄之場記內容捐贈給國立台灣歷史博物館，以保存更多的歷史記憶。

國家人權博物館17日、18日將分別在「白色恐怖綠島紀念園區」、「白色恐怖景美紀念園區」正式揭牌，19日下午在景美紀念園區放映洪維健拍攝的「想我媽媽」。