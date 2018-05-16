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陳菊指新北機車全台最多 新北：千人機車數高雄最高

2018-05-16 11:40聯合報 記者祁容玉╱即時報導

總統府祕書長陳菊昨晚受訪表示，高雄發電經常是支援北部，汙染卻在高雄，「如果你這個地方你都什麼都不要，都不要發電廠」，為什麼高雄就要做這樣的承擔？她並說，新北市的機車數量全台最多，汙染程度超過深澳電廠，對此新北市府發言人張其強說，若以每千人機車數來看，新北每千人有548輛機車，高雄市有722輛最高。

「只有一個台灣，不需區分南北，更不要分別縣市」張其強表示。正如總統府秘書長陳菊所說，發電會有汙染，所以，新北市才會堅持，深澳電廠絕不能採用汙染最嚴重的燃煤發電。

張其強說，發電是供應全台灣需要，電力調度也是全台灣的問題，是一項專業，希望台電能秉持專業，調度台灣所有的電力，提供不同產業的需要。

張其強並指出，新北市有204萬的勞動人口，他們的努力，提供了全台灣食衣住行各項需要，這些勞動朋友，有很多都是靠著機車上下班的，新北市府不會說，因為這些勞工辛苦生產的成果供應全台灣，汙染卻在新北，但新北會努力的去完成三環三線等捷運建設，讓這些勞動朋友，可以有其他的選擇，這也是為什麼新北市積極爭取前瞻經費的重要原因之一。

張其強說，就像陳菊所說，任何建設，都應該讓科學的數據，透明公開，經過理性的討論，更重要的是，不要泛政治化，希望就從深澳電廠開始。

總統府祕書長陳菊昨晚受訪表示，新北市的機車數量全台最多，汙染程度超過深澳電廠，對...
總統府祕書長陳菊昨晚受訪表示，新北市的機車數量全台最多，汙染程度超過深澳電廠，對此新北市府發言人張其強說，若以每千人機車數來看，高雄市有722輛最高。圖／本報資料照片
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陳菊深澳電廠

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