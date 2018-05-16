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影／全教總518宣言 「全台拒絕吳茂昆」

2018-05-16 10:58聯合報系攝影中心 記者杜建重╱即時報導

全國教師工會上午到教育部抗議，針對近日來教育部長吳茂昆惹出的爭議難以忍受，高呼口號要求吳茂昆下台。

全教總理事長張旭政表示，教育部長吳茂昆上任以來，讓紛擾多時的教育更加紛擾，吳茂昆令人嘆為觀止的言行，讓他自己成為爭議的製造者，這一切都嚴重衝擊國人對教育的信心。

張旭政指出，無論從什麼角度觀察，吳茂昆明顯不符合公眾對教育部長應該有的基本期待，在備受質疑的的社會氛圍下施政，教育部的公信力都已經大打折扣，為了教育的長遠發展，為了孩子的未來，無法容忍這樣一位教育部長，全教總嚴正要求政府撤換吳茂昆，吳茂昆立即下台。

針對近日來教育部長吳茂昆惹出的爭議難以忍受，全國教師工會上午到教育部抗議，要求政...
針對近日來教育部長吳茂昆惹出的爭議難以忍受，全國教師工會上午到教育部抗議，要求政府撤換吳茂昆。記者杜建重／攝影
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全國教師工會上午到教育部抗議，高呼「吳茂昆下台」口號，理事長張旭政（中）表示，教...
全國教師工會上午到教育部抗議，高呼「吳茂昆下台」口號，理事長張旭政（中）表示，教育部長吳茂昆令人嘆為觀止的言行，讓他自己成為爭議的製造者，這一切都嚴重衝擊國人對教育的信心。記者杜建重／攝影
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全國教師工會各縣市代表上午到教育部抗議，要求政府撤換教育部長吳茂昆，並高呼「吳茂...
全國教師工會各縣市代表上午到教育部抗議，要求政府撤換教育部長吳茂昆，並高呼「吳茂昆下台」口號。記者杜建重／攝影
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全國教師工會各縣市代表上午到教育部抗議，不滿教育部長吳茂昆個人的言行與爭議，高呼...
全國教師工會各縣市代表上午到教育部抗議，不滿教育部長吳茂昆個人的言行與爭議，高呼「吳茂昆下台」口號。記者杜建重／攝影
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吳茂昆教育部全教總

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