影／全教總518宣言 「全台拒絕吳茂昆」

2018-05-16 10:58 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 杜建重 ╱即時報導



全國教師工會上午到教育部抗議，針對近日來教育部長吳茂昆惹出的爭議難以忍受，高呼口號要求吳茂昆下台。

全教總理事長張旭政表示，教育部長吳茂昆上任以來，讓紛擾多時的教育更加紛擾，吳茂昆令人嘆為觀止的言行，讓他自己成為爭議的製造者，這一切都嚴重衝擊國人對教育的信心。