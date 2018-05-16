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【重磅快評】梅雨變沒雨 賴神4招也沒轍

2018-05-16 10:04聯合報 主筆室

最新的氣象預報帶來壞消息，至少到月底，大氣條件不配合，梅雨極可能要拖到6月；即便5月22日有一波鋒面，也因配合條件不夠滯留不下來，不算梅雨，可能一如去年，6月底才入梅。糟糕的是，政府抗旱作戰迄未啟動。

台南白河水庫乾涸見底，水利署南區水資源局趕緊清淤。圖／南水局提供
台南白河水庫乾涸見底，水利署南區水資源局趕緊清淤。圖／南水局提供
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缺水是賴清德內閣要解決的5缺之一，去年11月賴揆領軍召開全國水資源大盤點記者會後，至今並無積極動作；而且，設定的開源、節流、調度、備援4大策略，看來數字魔術層面居多，且優先供應工業、科學園區用水，並未顧及南部農業用水現況是供8休8；正值稻米抽穗最需要水的時候，停8天不供水，稻子結穗勢必劣化。

賴神的水資源盤點當然該做，但畢竟是為期10年、甚或更長期的大目標，遠水救不了近旱。就以水資源調度為例，經濟部設定曾文水庫水位上升至230公尺後，可運用水源多出5000萬噸，即可支援南部用水。現實是，這些夢幻數字非但未有進展，反而更糟糕；曾文水位低到僅188.21公尺，有效庫容僅6.6﹪，庫底見天呈現草原景觀。

「春雨貴如油」，大家都知道春天是旱季，雨水很少，但像今春雨水少到這種程度，確實罕見，尤其有限的雨未下到急需水的地方。氣象局統計1至4月降雨，沒有農、工業的大台北下了500毫米，少於均值，但勉強還可以；南部縣市慘了，同期大約只有100毫米上下；5月初那波鋒面雖有降雨，但迅速南移出海，連解渴都談不上。

賴神解決缺水的方針大致不脫前瞻計畫的「水環境建設」。計畫很大，8年2500億元，能兌現幾成？沒人敢樂觀；就算屆時能達陣，也救不了迫在眼前的旱象。何況，列在前瞻的計畫項目許多過去即因爭議大推不動，改列前瞻就能推嗎？

亞洲開發銀行剛發佈的區域氣候變化報告，警告愈發嚴重的極端氣候讓旱澇加劇，降雨量未見減少，但降雨日數大減。這正是台灣感受深刻的問題，春季無雨，梅雨遲到，甚至空梅，隨即進入颱風季的暴雨期。非旱即澇，人民拚經濟的成果大比率給了天災。

解決缺水除了賴神的4招，其實根本對策還是治山防洪，最好的水庫不是土石壩、混凝土壩，是土地，當土地能保水，水資源即源源不絕。現況何如？各部會、各級官員都著眼短利，讓破壞不但繼續，還加劇。

當令水果枇杷、鳳梨又多又甜，行政院的大頭們享受水果的同時，別忘了水果甜是因少雨、乾旱，吃水果時別忘了解決缺水問題。

梅雨賴清德

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