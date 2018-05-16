陳菊：新北市機車全台最多 汙染超過深澳電廠

2018-05-16 02:36 中央社 台北16日電



總統府祕書長陳菊表示，高雄發電經常是支援北部，汙染卻在高雄，她認為不應該把深澳電廠的議題政治化、討好所有人，「如果你這個地方你都什麼都不要，都不要發電廠」，那為什麼高雄就要做這樣的承擔？

陳菊並說，新北市的摩托車輛大概是218萬輛，是全台灣摩托車最多的，她認為汙染的程度絕對超過現階段這種深澳的發電廠。

陳菊在15日晚間三立iNEWS頻道播出的「鄭‧知道了」節目中做上述表示。

中國國民黨新北市長參選人侯友宜反對蓋深澳電廠，陳菊被問及此議題時表示，台灣幾個重要的發電廠都是在高雄，高雄也被認為PM2.5空氣汙染嚴重受害的城市，但高雄的發電經常都是支援北部，汙染卻在高雄；也就是高雄長期扮演南電北送的角色。

陳菊認為，大家可以理性來討論，台灣的電力大概北中南三區，是不是應該平均？如果台灣萬一有什麼樣的狀況，如果電力來源不分散，是不安全的；所以要不要蓋深澳電廠，是應該用科學的證據，並且參酌臨近的國家經驗。

陳菊說，不應該現階段在選舉的期間把這個議題政治化、討好每個人、把話講得非常的滿，「如果你這個地方你都什麼都不要，都不要發電廠，那為什麼我們在高雄我們就要去做這樣的承擔？」

陳菊認為，如果所有地區的人民都一樣有電力的需要，她覺得大家都應該冷靜客觀去面對這個問題，「如果我們都不要，那電從哪裡來？」深澳的發電廠是一個新北需求的問題，應該理性面對這樣的問題。