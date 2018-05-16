反海盜 台灣再度捐贈倖存者家庭基金

2018-05-16 00:18 中央社 布魯塞爾15日專電



駐歐洲聯盟兼駐比利時代表曾厚仁今天在歐洲議會簽署捐贈「海盜倖存者家庭基金」備忘錄，這是台灣第二度捐贈，凸顯反海盜及積極參與國際合作意願。

曾厚仁今天與英國「國際海員福祉暨協助網絡」（International Seafarers Welfare and AssistanceNetwork）執行長哈里斯（Roger Harris）在布魯塞爾歐洲議會簽署捐贈「海盜倖存者家庭基金」（PiracySurvivor Family Fund，PSFF）備忘錄，以實際行動為反海盜及國際人道援助做出貢獻。

曾厚仁表示，在歐盟推薦下，2015年台灣首度對「海盜倖存者家庭基金」捐贈，由於倖存者及家屬的復原仍需國際間援助，基於人道關懷考量，外交部決定再次捐贈該基金。

他表示，「海盜倖存者家庭基金」是在2014年成立，過去台灣也曾發生船員遭海盜綁架事件，曾受惠國際援助，因此樂意回饋，PSFF基金多數是由企業、船運界及一些非政府組織（NGO）捐贈，目前以政府名義捐贈基金的國家只有中華民國、英國及丹麥。

中華民國這兩次捐贈「海盜倖存者家庭基金」金額各是3萬美元。

過去3年多，PSFF基金已協助包括台灣、菲律賓、越南、柬埔寨、泰國、孟加拉、印度、斯里蘭卡、伊朗及烏克蘭受害船員及家屬。

今天簽署捐贈備忘錄儀式，由長期關注反海盜議題的英國籍歐洲議會議員、同時也是友台小組榮譽主席譚諾克（Charles Tannock）主持，多位歐洲議會議員、歐盟及外交團官員應邀出席觀禮，肯定台灣對反海盜的貢獻。