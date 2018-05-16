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漁業新協議磨合期／日船傳騷擾 漁民促漁業署抗議

2018-05-16 00:25聯合報 記者彭宣雅／台北報導

每年4到7月是鮪魚季，漁民期待大豐收。 圖／聯合報系資料照片
每年4到7月是鮪魚季，漁民期待大豐收。 圖／聯合報系資料照片
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現在正值鮪魚季，本月初陸續傳出有兩艘蘇澳籍漁船在台日漁業協議中的海域、允許作業時間內捕魚，遭日本公務船鳴笛靠近，漁民認為受日船騷擾，已通報請漁業署代為抗議發聲。

漁業署表示，今年三月底台日有新的漁業協議，目前作業與執法都在磨合期間，已將兩艘船的樣態、現況，傳給漁業署駐日代表人員，一旦確認我漁船未越界卻遭日船驅趕，將向日本水產廳抗議。

根據漁民通報，本月五日蘇澳籍漁船金協益二六八號，上午八時零一分時在沒有超越台日漁業協議規定的海域作業，但遭日船在前方阻擋，讓漁民心生恐懼。另五月七日金福安號漁船，晚上十二時下網，清晨四、五時漁民休息時，日船卻在清晨六時鳴笛，要求漁民揚繩離開，讓我國漁民心生不滿。

宜蘭縣漁民權益協會總幹事黃森宜表示，根據協議，我國漁船可從凌晨十二時作業到中午十二時，怎會一大清早五、六時就鳴笛趕人？每年四到七月是鮪魚季，目前到魚季結束還有一個多月，但漁民作業一直受干擾，若政府放著不管，漁民會大動作反彈。

農委會漁業署遠洋組副組長王茂城表示，台日漁業協議規範，今年已從清晨六時揚繩，改成中午十二時前揚繩即可，漁民轉述金福安號在清晨六時就遭日方鳴笛，應是日方執法人員不了解新的作業規則，將向日方反映。

王茂城表示，根據影片可看出金協益二六八號並未越界，但日本公務船雖在我漁船前，也還有一段距離，看起來未真的干擾。漁業署已將訊息傳給駐日代表處，請漁業署駐日同仁了解。

漁民蘇澳農委會

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