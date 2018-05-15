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國際家庭日 鍾欣凌育兒用三明治說話法

2018-05-15 19:17中央社 台北15日電

今天是國際家庭日，提倡家庭與包容性社會。藝人鍾欣凌受教育部邀請分享育兒經，她表示，會用「三明治說話法」與女兒溝通，讓孩子了解互相尊重和同理心的重要性。

教育部今天在台北市長官邸藝文沙龍舉辦「515伸出手，牽起你和我！515國際家庭日」記者會，邀請藝人鍾欣凌倡導大眾對家庭的重視。

鍾欣凌已是兩個孩子的媽，鍾欣凌表示，身為父母其實都在學習包容，即使老公生氣摔門就走，事後也會溝通和解；面對女兒，她使用「三明治說話法」，也就是先表達和了解對方的想法，再提出解決方案，讓孩子明白互相尊重和同理心的重要。

聯合國今年訂定國際家庭日的主題為「家庭與包容性社會」。教育部主任秘書朱楠賢表示，台灣少子化和高齡化使得家庭結構已不一樣，因此更需多一點溝通。他肯定各縣市家庭教育中心的付出，希望透過活動增進民眾對家庭教育中心的認識和資源運用。

台東縣家庭教育中心主任王招蘭表示，台東許多家庭因經濟因素而離婚，家庭教育中心透過高中職的交友、婚姻輔導等，讓年輕人考量現實問題和價值觀不同對婚姻的影響，不要被愛沖昏頭以致後來婚姻不美滿、家庭破碎。

各縣市家庭教育中心響應515國際家庭日，舉辦徵件活動，包括照片、影片、徵文，投稿時間從今日起至8月3日，民眾可至「515伸出手 牽起你和我」臉書粉絲專頁上傳投稿。

藝人鍾欣凌。圖／齊石提供
藝人鍾欣凌。圖／齊石提供
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