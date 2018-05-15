染毒年齡下降 舞團校園巡迴反毒

2018-05-15 17:41 中央社 台北15日電



蕭靜文舞蹈團有感於染毒年齡下降，16年來融合舞蹈、音樂、戲劇在全台400所校園巡迴演出，教導孩童拒絕毒品誘惑，今天也與悠遊卡合作推出紅草莓悠遊卡，向毒品說不。

蕭靜文舞蹈團今年與悠遊卡公司共同發起「紅草莓向毒品Say No」校園拒毒巡演工程，同步發行「紅草莓悠遊卡」，號召大眾「守護至愛．拒絕毒害」，希望在孩子心田播撒反毒害疫苗，以守護他們的生命尊嚴。

蕭靜文舞蹈團有感於青少年染毒年齡有下降趨勢，再加上新興毒品日新月異、查驗技術跟不上時代，專家認為，吸毒人數至少被低估10倍。

悠遊卡公司董事長林向愷表示，「台灣是奇怪社會，對酒駕、吸煙都有罰則，但對於毒品卻是眼不見為淨、視而不見」。

導演魏德聖則提到，最近看到一些新興毒品的資料感到很震撼，「當大人看到這些新興毒品的圖片，都分不清楚什麼是毒品？什麼是糖果？自己會不會也被騙。」

蕭靜文舞蹈團藝術總監蕭渥廷表示，16年來舞團在全台400所校園巡演「紅草莓」反毒表演，結合音樂、舞蹈、劇場、行動等多樣元素，進行一系列激盪生命課題的演出，強化孩子的自我安全保護意識。

巡演同時規畫「愛的基地」回饋單，這次悠遊卡公司贊助舞團3000張悠遊卡，就從「愛的基地」大量的圖文資料中精選出目前就讀武陵高中的鄧雅容畫作。她的畫以至愛的家人為主題，把觀看舞蹈表演後的感想，化為她對愛的基地的渴求。

鄧雅容看反毒表演時才國二，她今天也到場分享看完表演後的感想，有感於劇中女孩爸爸酗酒後就會打人的習慣，讓女孩從小就有一個不健全的心靈，以致於更容易犯下錯事，「我在想，如果一個人從小就有一個美滿幸福健康的家庭，那麼他的心靈就會很健全很正向，懂得分辨是非及選擇志同道合的朋友。」因她繪畫的主題就是一家人，「這就是至愛的象徵。」

今年蕭靜文舞蹈團與悠遊卡公司共同發起「紅草莓向毒品Say No」校園拒毒巡演工程，由悠遊卡公司率先認養10個場次的表演赴台中地區的校園巡演，5月下旬從桃園起跑，接著巡迴至台中，下半年再到台南、基隆等地演出。