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民視停播案 民間團體籲政府要有積極作為

2018-05-15 17:41中央社 台北15日電

台灣社等多個民間團體今天召開記者會呼籲，政府對民視新聞台遭台灣寬頻斷訊的事件，不可以商業行為忽略之，要有積極的作為，確保台灣人民的思想、媒體等自由。

TBC主管回應指出，郭台銘跟呂芳銘都沒有參與這件事情，也不會介入經營團隊的營運方向跟方針，一切都是單純商業談判，沒有其他因素考量，完全在商言商，民間團體的指控根本是無的放矢，有的話就拿出證據證明。

鴻海副總裁呂芳銘旗下的TBC台灣寬頻因與民視公司談不攏民視新聞台授權上架問題，TBC旗下南桃園、北視、信和、吉元及群健5家有線電視公司於5月4日予以斷訊，受影響收視戶數超過70萬戶。

NCC昨天決議，TBC旗下5家有線電視公司應即刻復播民視新聞台，TBC隨即發表聲明，已即刻恢復民視新聞台的播放，希望民視能繼續協商單一頻道授權事宜。

台灣社、台灣北社、台灣客社等多個民間團體下午在立法院外召開記者會，台灣中社社長廖宜恩說，看到鴻海董事長郭台銘掌控的台灣寬頻公司以各種混淆視聽的理由將民視新聞台下架，顯示中國的魔爪已伸入台灣的媒體，意圖透過系統台，支配頻道內容。

廖宜恩說，這種行為已嚴重破壞台灣人民知的權利。嚴正呼籲民進黨政府正視此一國安等級的威脅，不可以商業行為忽視之，各相關權責單位應積極作為，確保台灣人民的思想自由、表現自由、媒體等自由。

台灣社社長張葉森則說，很高興昨天台灣寬頻同意復訊民視新聞台，但仍害怕會任意斷訊，呼籲NCC要繼續保障人民閱聽的自由。他也說，將向立法院、行政院、NCC遞送陳情書，要求依法監督、依法究辦、依法行政，不要怠惰。

代表民進黨立法院黨團接受陳情書的民進黨立委周春米表示，這次的爭議與糾紛，雖然是私權的爭議，但牽涉到公眾的利益，包括廣大的收視群與新聞自由，政府機關責無旁貸，要依法監督與管理，她會將大家的意見轉交民進黨團參酌與處理。

民視TBC民進黨

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