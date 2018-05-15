親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
馬洩密案判有罪
政院開藥救低薪
九合一選戰焦點
柯文哲向綠輸誠
蔡總統聲望調查
政治
軍事
綜合

誰最愛告馬英九？ 1條領帶都曾讓他被告

獨／立委兼職獨董 公督盟爆綠委許智傑半年領76萬餘元

推動蛋雞友善飼養 農委會：是條不歸路

2018-05-15 17:12中央社 台北15日電

行政院農業委員會畜牧處副處長王忠恕說，是否要訂定格子籠蛋雞的落日條款，「目前沒有時間表」，農委會持續推廣友善飼養，「這條路是不歸路」，短期內也會與產業界好好溝通。

民主進步黨立法委員陳曼麗下午在立法院舉行「解放蛋雞的全球趨勢與挑戰」公聽會時表示，立法院從西元2008年起，就關心「友善雞蛋」生產、輔導相關事項，比歐盟廢止格子籠蛋還早4年；農委會則在2014年訂定「雞蛋友善生產系統定義及指南」，包括豐富籠、平飼、放牧等三種友善生產系統，但後續就沒有新的消息。

民進黨立委吳焜裕說，過去發生很多雞蛋的問題，從怎麼養雞、到有害物質殘留等，國人都很關心，為了讓大家吃得安心，讓雞蛋能更健康、營養是重要的議題，例如戴奧辛雞蛋、芬普尼殘留等，很多都是飼料的問題，未來藥物要嚴格管制。

國際展翅聯盟美國國際人道聯盟副總裁亞倫．羅斯（Aaron Ross）表示，格子籠蛋雞的飼養環境，就是疾病的來源，就算是以標榜活動空間較大的「豐富籠」飼養的蛋雞，仍與格子籠面臨相同的問題；希望未來蛋雞產業能從不健康的格子籠飼養，轉向健康、安全、人道的飼養系統。

亞倫．羅斯說，世界趨勢來看，整個歐盟都禁止格子籠飼養，德國、奧地利、瑞士則禁止包括「豐富籠」等所有籠子飼養，未來不管是透過法律、企業採購政策，歐盟幾乎全都禁止籠養蛋雞；另外在美國、墨西哥、巴西等主要食品企業，也逐漸朝向採購非籠飼雞蛋。

王忠恕表示，任何政策如果只是由行政單位訂出法規後，沒有業界幫忙協助，「那就只是空中樓閣」，農委會推動農產動物友善飼養環境，不敢說做得很好，但已經開始重視這議題。

王忠恕說，台灣蛋價便宜的不得了，農民那麼辛苦、蛋價那麼低，這是不公平的，平均台灣每年每人要吃322顆蛋，是亞太地區前幾名，但台灣雞蛋自給率達到100%；如果未來要把友善飼養的代價轉嫁到消費者身上，就需要配套措施協助。

王忠恕表示，政策上是否要推動友善飼養的日出條款，或格子籠飼養的落日條款，「目前沒有時間表」，但會再跟產業界好好溝通，壓力不只來自動保團體，消費者也慢慢能接受友善飼養，農委會並提供低利貸款供農家改建養雞場。

他也說，友善飼養要是合理價格，讓農民、消費者都能接受，這樣推動才會快；農委會正搜集相關資訊，生產習慣的改變，農委會能跟農民一起努力，但消費習慣的改變，需要通路端、企業主通力配合，農委會持續推廣友善飼養，「這條路是不歸路」，短期內會跟業者溝通。

農委會農民歐盟

相關新聞

台漁船遭日船騷擾 漁民盼漁業署代為抗議

2018-05-15 14:22

審核陸客沒有SOP？ 業者怨抽檢「雞蛋裡挑骨頭」

2018-05-15 14:21

陸客財力證明調降 學者看衰：台灣倒貼也沒用

2018-05-15 14:18

爭取自由行陸客 觀光局樂見放寬財力證明

2018-05-15 12:10

世界臺商總會長發起捐款 慰問桃園火災受傷及殉職消防員

2018-05-15 11:41

政府鼓勵陸客來台？業者批：抽檢「雞蛋裡挑骨頭」

2018-05-15 11:17

陸客財力證明調降為10萬 學者看衰：台灣倒貼也沒用

2018-05-15 10:30

敬鵬大火檢討 防災訓練5大不足

2018-05-15 09:34

娃娃車車齡不得逾10年 業者盼補助「政府欠我們的」

2018-05-14 23:16

娃娃車齡不得逾10年初審通過 立委憂幼兒園汰換買便宜貨

2018-05-14 23:13

NCC發出公文 TBC即時復播民視新聞台

2018-05-14 20:14

防偽貼紙護照55萬本發完 無貼紙護照登場

2018-05-14 17:19

NCC要求復播民視 TBC：已做好準備

2018-05-14 16:27

不是婚姻平權？幸福盟指控陳英鈐貼標貼違反公投法

2018-05-14 14:53

設「警械使用鑑定委員會」 內政部支持

2018-05-14 14:30

幼兒園須公開收退費標準 立院通過

2018-05-14 14:09

臨時授權爭議有解？ NCC命TBC即刻復播民視新聞台

2018-05-14 13:58

維冠受災戶寫信陳情！盼增加74戶異地購置戶補助　

2018-05-14 13:55

環署長允諾修法後成立會報 立委批：即刻就該做

2018-05-14 12:18

台灣紀錄片先鋒 1960s台灣紀實影像特輯

2018-05-09 15:58

合法使用亞硫酸鹽 不過量 不傷身

2018-05-09 10:00

來自山野的禮物 2018森林市集本周末在華山！

2018-05-14 10:30
看更多

熱門文章

馬英九被控洩密有罪 二審依通保法判4個月

2018-05-15 10:03

馬英九二審遭判4月 北檢邢泰釗辦公室傳出歡呼3秒鐘

2018-05-15 11:00

酸低薪...10大幹話王出列 第一名的話是他說的

2018-05-15 08:00

梁文傑指他在柯P道歉後致電 張善政：我會做這種蠢事嗎

2018-05-14 21:31

判馬英九有罪 高院：身為國家元首 馬不足表率

2018-05-15 11:53

從馬英九案看院際調解權 學者：「告朔餼羊」

2018-05-15 12:35

馬英九洩密案被判4個月 王金平說話了

2018-05-15 11:11

馬英九被「突襲」改判有罪 還好去年釋憲可上訴三審

2018-05-15 10:33

獨／立委兼職獨董 公督盟再爆許智傑半年領76萬餘元

2018-05-15 15:12

蔡英文不滿意度持續攀升 孫大千列五大豬隊友

2018-05-15 08:10

【重磅快評】傾聽北檢葬送司法獨立的「三秒歡呼」

2018-05-15 14:50

實質總薪資近6萬上班族無感 一張表看懂薪資名目

2018-05-14 23:39

小英「招兵」說…不只網友噓 扁也酸「三軍統帥」

2018-05-15 09:00

柯文哲從素人變政治老千？扁：原先我是不相信的

2018-05-15 08:46

馬英九判有罪 葉毓蘭：關四個月轉大人 再選總統

2018-05-15 10:48

馬英九被判4個月 柯建銘：弄權一時 淒涼萬古

2018-05-15 12:09

感嘆柯文哲路線大挪移 簡余晏：柯P已經沒有真了

2018-05-15 13:05

NCC發出公文 TBC即時復播民視新聞台

2018-05-14 20:14

「移工拉低平均薪資？」政院5藥方救低薪 但一席話惹議

2018-05-15 00:36

賴揆端出低薪政策 勞團批：把台灣勞工當傻子耍

2018-05-14 22:34

陳金德再出手！要撤銷救國團泳池地上物所有權

2018-05-15 11:45

政府解決低薪政策被罵翻不見國民黨 孫大千：又神隱？

2018-05-15 09:04

「拔財」換將 有可能是誤打進市政府的烏龍電話而起？

2018-05-14 23:08

平均薪資低怪移工 侯漢廷：沒軍公教可卸責就牽拖？

2018-05-15 06:44

馬英九洩密案 黃國昌：輕判四個月 馬得了便宜還賣乖

2018-05-15 15:29

金管會：金融業平均8.6萬元 拉高全國薪資水準

2018-05-15 09:59

經濟解析／實質總薪資近6萬？ 政府薪資統計太「離地」

2018-05-14 20:47

馬英九：我一定會上訴 爭取不只是個人權益

2018-05-15 14:13

【重磅快評】施俊吉變出59852 小英滿意這堂數學課嗎？

2018-05-15 10:10

梁文傑爆張善政曾打給蔡壁如 丁守中：太瞎了

2018-05-14 22:02

陸客財力證明調降為10萬 學者看衰：台灣倒貼也沒用

2018-05-15 10:30

低薪原因扯到全球化 包正豪：當我們白癡嗎？

2018-05-15 10:30

確定了！蘇貞昌證實陳菊接任競選總部主委

2018-05-15 10:54

張善政打給蔡壁如說「穩贏」？柯P：不可能啦

2018-05-15 09:24

軍公教年改釋憲 國親、無盟立委加入

2018-05-15 00:36

一張圖解柯P、民進黨和中共三角關係 沈富雄：各懷鬼胎

2018-05-15 12:25

陳師孟要查馬英九 馬辦：先查自己

2018-05-15 00:31

誰最愛告馬英九？ 1條領帶都曾讓他被告

2018-05-15 17:15

賴清德今將宣布 推出新經濟移民法草案

2018-05-15 05:54

馬英九洩密案改判有罪 國民黨：曲解法令 羞辱國家元首

2018-05-15 10:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top