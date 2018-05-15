推動蛋雞友善飼養 農委會：是條不歸路

2018-05-15 17:12 中央社 台北15日電



行政院農業委員會畜牧處副處長王忠恕說，是否要訂定格子籠蛋雞的落日條款，「目前沒有時間表」，農委會持續推廣友善飼養，「這條路是不歸路」，短期內也會與產業界好好溝通。

民主進步黨立法委員陳曼麗下午在立法院舉行「解放蛋雞的全球趨勢與挑戰」公聽會時表示，立法院從西元2008年起，就關心「友善雞蛋」生產、輔導相關事項，比歐盟廢止格子籠蛋還早4年；農委會則在2014年訂定「雞蛋友善生產系統定義及指南」，包括豐富籠、平飼、放牧等三種友善生產系統，但後續就沒有新的消息。

民進黨立委吳焜裕說，過去發生很多雞蛋的問題，從怎麼養雞、到有害物質殘留等，國人都很關心，為了讓大家吃得安心，讓雞蛋能更健康、營養是重要的議題，例如戴奧辛雞蛋、芬普尼殘留等，很多都是飼料的問題，未來藥物要嚴格管制。

國際展翅聯盟美國國際人道聯盟副總裁亞倫．羅斯（Aaron Ross）表示，格子籠蛋雞的飼養環境，就是疾病的來源，就算是以標榜活動空間較大的「豐富籠」飼養的蛋雞，仍與格子籠面臨相同的問題；希望未來蛋雞產業能從不健康的格子籠飼養，轉向健康、安全、人道的飼養系統。

亞倫．羅斯說，世界趨勢來看，整個歐盟都禁止格子籠飼養，德國、奧地利、瑞士則禁止包括「豐富籠」等所有籠子飼養，未來不管是透過法律、企業採購政策，歐盟幾乎全都禁止籠養蛋雞；另外在美國、墨西哥、巴西等主要食品企業，也逐漸朝向採購非籠飼雞蛋。

王忠恕表示，任何政策如果只是由行政單位訂出法規後，沒有業界幫忙協助，「那就只是空中樓閣」，農委會推動農產動物友善飼養環境，不敢說做得很好，但已經開始重視這議題。

王忠恕說，台灣蛋價便宜的不得了，農民那麼辛苦、蛋價那麼低，這是不公平的，平均台灣每年每人要吃322顆蛋，是亞太地區前幾名，但台灣雞蛋自給率達到100%；如果未來要把友善飼養的代價轉嫁到消費者身上，就需要配套措施協助。

王忠恕表示，政策上是否要推動友善飼養的日出條款，或格子籠飼養的落日條款，「目前沒有時間表」，但會再跟產業界好好溝通，壓力不只來自動保團體，消費者也慢慢能接受友善飼養，農委會並提供低利貸款供農家改建養雞場。

他也說，友善飼養要是合理價格，讓農民、消費者都能接受，這樣推動才會快；農委會正搜集相關資訊，生產習慣的改變，農委會能跟農民一起努力，但消費習慣的改變，需要通路端、企業主通力配合，農委會持續推廣友善飼養，「這條路是不歸路」，短期內會跟業者溝通。