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她是37名孩子的媽 寄養達人：服務到不能做的那天

2018-05-15 16:23聯合報 記者吳佩旻╱即時報導

母親節剛結束，長期投入寄養家庭服務的67歲寄養達人解月香，今年收到的禮物很特別，是5朵來自不同孩子的感恩花束。她在多年前寄養行列後，迄今已服務37名孩子，服務年資達23年。人稱「月香媽媽」的她，認為陪伴寄養孩子，最重要的是同理心，站在孩子的角度看事情，很多衝突都能迎刃而解，她也開玩笑自嘲，對待寄養孩子比自己的親生孩子還好。

寄養家庭是許多原生家庭失能孩子的重生之路，然而根據家扶基金會統計，每年約有80戶寄養家庭退出服務，今年仍需要500戶家庭投入寄養服務。為使更多人了解寄養的甘苦，家扶基金會今天召開招募記者會，邀請到資深「寄養爸媽」到場分享，其中服務年資最久的解月香宛如活招牌，笑著說，「歡迎大家來當她學妹」。

解月香育有2男2女，在孩子都長大上學時，她原本想趁空巢期擔任保母帶孩子，意外接觸到寄養家庭後，發現更有意義，毅然決定投入，一做就是23年。許多人問，「帶孩子不累嗎？」，解月香總笑著搖搖頭，她說自己對寄養的孩子只有兩大原則，一是安全，二是要過得快樂，因此很多事都變得簡單。

解月香擅長對有身心障礙的孩子提供早療照顧，問及哪個孩子讓她最印象深刻，她思索一番後說，「每個孩子都很特別，都很深刻」，最後她想到一名小三的孩子，當時剛到寄養家庭時，情緒不穩，常在地上打滾鬧脾氣，甚至常說「我要自殺、跳樓」。解月香沒被嚇到，反而順著孩子的口氣說，「自殺可是會變成惡鬼喔」，之後孩子不再說要自殺。

解月香照顧孩子總秉持同理心，曾有一名寄養女孩進入國中青春期，當時很熱絡交男朋友，她為了確保孩子沒學壞，盡量不讓她到危險場所，特地在住家騎樓外的空地設置一處小空間，讓女孩能帶男朋友回來聊聊天，喝喝茶，小倆口有自己的空間，解月香也能就近看顧，確保孩子的安全。

十多年前，解月香還曾照顧一名中重度身障的孩子小哲，他的親生媽媽是重度身障者，從小沒人教小哲語言、缺乏生活自理能力，陸續被安置到多個機構。解月香接手照顧後直說「孩子被轉了好幾手到我這裡，不可能再讓他被送走」，在她耐心及悉心照顧下，小哲終於學會基本生活能力。

解月香說，她照顧過的孩子，最大已經30歲，仍與她保持聯絡，有時會回來看她。母親節更收到5束來自不同孩子的花，感激她的教養之恩。解月香說，有的孩子把她視如母親，但她仍要求孩子稱她阿姨，而不是媽媽，因為媽媽這角色，是要留給以後能陪伴孩子一輩子的人，她只願在背後默默奉獻。

被問及要服務到什麼時候？解月香說，「就做到不能做的那天吧」，她雖然已過了服務的年紀，仍每年向縣市政府申請核備資格，成為孩子及旁人眼中，最親近且有愛心的「月香媽媽」。

另一名同為孩子奉獻付出的寄養媽媽吳芸蓁，服務年資也已達22年，她的父親在3歲時去世，因為單親及低收入的緣故，從小到國中都接受家扶中心扶助。20多年前，她收到家扶基金會來信，邀請曾受助青年提供幫助，發現丈夫竟也收到信，才發現原來兩人都是曾受助的對象，從此2人投入寄養行列，把愛傳下去。

家扶基金會執行長何素秋表示，寄養家庭平均只有1成6會持續，不少人會因故提早結束服務，2018年至少需要500戶家庭投入寄養，才能滿足弱勢兒少安置需求。她指出，寄養服務對象有3分之2是受虐兒，因此需要更多包容力、愛心及耐心，家扶也會提供相關訓練，並媒合適合的孩子找到避風港。

投入寄養家庭服務長達23年的寄養達人解月香，迄今已服務37名孩子。記者吳佩旻／攝...
投入寄養家庭服務長達23年的寄養達人解月香，迄今已服務37名孩子。記者吳佩旻／攝影
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