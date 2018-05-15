台漁船遭日船騷擾 漁民盼漁業署代為抗議

2018-05-15 14:22 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 彭宣雅 ／台北報導



本月以來發生多起漁民受日船騷擾事件。圖為2016年10月屏東琉球籍漁船「東聖吉16號」在沖之鳥礁捕魚被日本扣留，遭扣押罰款。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

現在正值鮪魚季，本月初陸續傳出有兩艘蘇澳籍漁船在台日漁業協議中的海域、允許作業時間內捕魚，遭日本公務船鳴笛靠近，漁民認為受日船騷擾，已通報請漁業署代為抗議發聲。

農委會漁業署遠洋組副組長王茂城表示，其中一艘金福安號，漁民轉述清晨6時就遭日方鳴笛，但台日漁業協議規範，今年已從清晨6時揚繩改成中午12時前揚繩即可，認為可能是日方執法人員不了解新的作業規則，將向日方反映。

漁業署表示，今年3月底台日有新的漁業協議，目前作業與執法都在磨合期間，已將兩艘船的樣態、現況，傳給漁業署在駐日代表處，一旦確認我漁船未越界卻遭日船驅趕，將向日本水產廳抗議。

根據漁民通報，本月5日蘇澳籍漁船金協益268號，上午8時零1分時在沒有超越台日漁業協議規定的海域作業，但遭日船在前方阻擋，讓漁民心生恐懼。另外，5月7日金福安號漁船，晚上12時下網，清晨4、5時漁民正在休息時，日船卻在清晨6時鳴笛，要求漁民揚繩離開，讓我國漁民心生不滿。

宜蘭縣漁民權益協會總幹事黃森宜表示，根據協議，我國漁船可以從凌晨12時作業到中午12時，怎會一大清早5、6時就鳴笛趕人？每年4到7月是鮪魚季，目前到魚季結束還有一個多月，但漁民作業一直受干擾，希望政府強硬起來，若放著不管，漁民會大動作反彈。

王茂城表示，根據影片可看出金協益268號並未越界，不過日本公務船雖在我漁船前，也還有一段距離，看起來未真的干擾。漁業署已將訊息傳給駐日代表處，請漁業署駐日同仁了解。他說，我國在當地作業的船隻約200艘，剛開始會有一點突發狀況，相信未來會越來越順利。