審核陸客沒有SOP？ 業者怨抽檢「雞蛋裡挑骨頭」

2018-05-15 14:21 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 吳姿賢 ╱台北報導



有業者抱怨，政府對自由行陸客的審核愈來愈嚴，沒有標準全憑自由心證，看不出想真的吸引陸客來台。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

政府雖放寬來台陸客財力證明，但業者抱怨，政府實際上對自由行陸客的審核愈來愈嚴，沒有標準全憑自由心證，看不出想真的吸引陸客來台。有業者說，移民署退補件最多的是照片不符，常懷疑陸客本人與通行證照片差距大，但根本是雞蛋裡挑骨頭。

觀光局表示，尊重移民署審核機制，業者提的可能是特殊個案，對移民署可能不公平，但觀光局會了解移民署實質審核狀況，是否有更彈性或友善方式。

正安旅行社董事長吳碧蓮說，移民署為保護國家門戶，是可嚴格審核陸客，但現在抽檢陸客近乎刁難，常懷疑陸客跟通行證照片差距很大，或要求自由行提供入住飯店證明等，文件東補西補，很多陸客乾脆不來。

她說，過去馬政府時期雖也會把關，但現在卻是「雞蛋裡挑骨頭」，建議抽檢應有準則與SOP。

台灣觀光發展協會副理事長柯牧洲指出，從拒簽率、補件率一直很高，就可看出政府並不歡迎自由行陸客及商務陸客。他說，問題不在財力證明調降與否，而是移民署內部沒統一標準，「各個外站審件標準完全自由心證，根本近乎刁難，甚至要求薪資匯款證明或公司營業證明。」

柯牧洲舉例說，像是訂房紀錄等非送件必要條件，移民署想要就要，擴大解釋審核權，讓陸客不懂自由行為何管制得跟團客一様，且因人而異，或是上次明明可以、下次卻要補一堆文件，旅行業者才會反彈如此大。