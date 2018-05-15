陸客財力證明調降 學者看衰：台灣倒貼也沒用

2018-05-15 14:18 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 吳姿賢 ╱台北報導



內政部擬將陸客應備存款條件從新台幣20萬降為10萬元，但學者與業者都不看好。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

內政部預告修正「大陸地區人民來台從事觀光活動許可辦法」，為促進觀光，陸客應備存款條件從新台幣20萬降為10萬元，也可用他國有效簽證取代財力證明。但旅行業者多表示幫助不大，認為開放落地簽、免簽才有意義。學者還直言，「大陸不放人，台灣倒貼也沒用」。

目前台灣僅對陸客來台要求明確財力證明，現為台灣免簽試辦國的菲律賓、泰國等東南亞國家，過去申請簽證時雖有規定要附財力證明，但未明定金額，僅以台灣最低薪資作參考標準，以確認旅客能支付在台費用，避免非法打工、逾期滯留等。旅遊業者認為，獨對陸客設限，非常奇怪。

中華民國旅行業品質保障協會副主委連郁卿表示，剛開放陸客來台時，政府擔心陸客「跳機」才設此門檻，但現在中國大陸審批大陸通行證其實比台灣還嚴，須有職業與正常收入等，修法對旅行社並無效益。

台灣國際觀光救援服務協會理事長許高慶也認為，這項修法幫助有限，陸客來台很難有其他「有效簽證」可以替代財力證明。他認為，若改成以半年內去過鄰近先進國家替代財力證明，效益會更大。

業者：開放落地簽、免簽才有意義

正安旅行社董事長吳碧蓮則認為，針對陸客開放落地簽、免簽或線上電子簽，才有實際意義。

世新大學觀光學系副教授陳墀吉說，中國大陸將觀光當作國家策略，非可調節的自由經濟市場機制，台灣無論如何下修來台觀光條件，「大陸不放人，台灣倒貼也沒用」。

觀光局則表示，樂見放寬陸客來台財力證明，這對自由行陸客來台應有助益。自由行陸客人數超過團客，且重遊率較高、到訪區域也較多元，是觀光局優先爭取的對象。