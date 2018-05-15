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爭取自由行陸客 觀光局樂見放寬財力證明

2018-05-15 12:10聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

內政部近日預告修正「大陸地區人民來台從事觀光活動許可辦法」，調降陸客應備存款或以他國有效簽證作為替代證明。觀光局表示，樂見放寬門檻，且對自由行旅客絕對是一項誘因。

修正草案總說明指出，「鑑於兩岸交流的環境持續發生變化，為提升兩岸旅遊品質及維持交流秩序，所以提出修正草案」，其中第3條將陸客應備存款從20萬降為10萬，另外，「持有經主管機關公告之其他國家有效簽證」亦列為可取代財力證明之選項。

有業者批評此項修法對實際吸引陸客沒有太大意義，且大陸內部審核「大陸人民往來台灣通行證」更加嚴格，就算台灣不審核、大陸也會審核，也有業者認為開放免簽、落地簽更有效益。

觀光局表示，對放寬財力證明條件樂觀其成，以目前陸客到台灣旅行狀況，任何條件的鬆綁對爭取陸客來說，都有正面加分效果，支持這項友善措施。

目前實務運作上，大陸團客可由旅行社做擔保，較不需要繳交財力證明，但自由行客人則一定要繳交財力證明，因此觀光局認為這對自由行客人是很大誘因。觀光局指出，目前大陸自由行旅客比率超過觀光團，自由行陸客也一直是觀光局優先爭取對象，且根據觀察，自由行客人重遊率較團客高，到訪區域也比較多元，對觀光相關產業幫助其實會更為均勻，不會集中在少數餐飲、購物業者，能夠做到「雨露均霑」。

觀光局表示，樂見此項修法，並會請有關單位在大陸協助宣導這項友善措施，希望陸客多以自由行方式來台旅行。

內政部近日預告修正「大陸地區人民來台從事觀光活動許可辦法」，調降陸客應備存款或以...
內政部近日預告修正「大陸地區人民來台從事觀光活動許可辦法」，調降陸客應備存款或以他國有效簽證作為替代證明。觀光局表示，樂見放寬門檻，且對自由行旅客絕對是一項誘因。聯合報系資料照／記者林澔一攝影
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陸客自由行簽證

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