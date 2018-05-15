政府鼓勵陸客來台？業者批：抽檢「雞蛋裡挑骨頭」

2018-05-15 11:17 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



政府雖放寬陸客財力證明，但許多業者抱怨，政府實際上對自由行陸客的審核愈來愈嚴，看不出想真的吸引陸客來台，還有業者說，移民署常懷疑陸客本人與通行證照片差距大，但根本雞蛋裡挑骨頭。

正安旅行社董事長吳碧蓮說，移民署為了保護國家門戶，嚴格審核陸客並無對錯之分，但問題是現在抽檢陸客已近乎刁難，常懷疑陸客跟通行證照片差距很大，或要求自由行提供入住飯店證明等，文件東補西補，很多陸客乾脆不來，馬政府過去雖也會把關，但現在卻是「雞蛋裡挑骨頭」，建議抽檢應有準則與SOP。

台灣觀光發展協會副理事長柯牧洲認為，政府並不歡迎自由行陸客及商務陸客，因為拒簽率、補件比率一直很高，問題也不在於財力證明調降與否，而是移民署內部沒有統一標準，「各個外站審件標準完全是自由心證，根本是近乎刁難，甚至要求薪資匯款證明、或公司營業證明。」

柯牧洲說，訂房記錄等非送件必要條件，但移民署想要就要，擴大解釋審核權，陸客不懂自由行為何管制地跟團體一様，且因人而異，或是上次明明可以，這次為何又要補一堆文件，因此旅行業者才反彈如此大。