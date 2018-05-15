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敬鵬大火檢討 防災訓練5大不足

2018-05-15 09:34聯合新聞網 鳴人堂

敬鵬大火之後，很多專家提到廠商教育訓練不足，我認為這是事實，但是哪裡不足，哪樣不...
敬鵬大火之後，很多專家提到廠商教育訓練不足，我認為這是事實，但是哪裡不足，哪樣不足，卻未見深入檢討。 圖／路透社
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