NCC發出公文 TBC即時復播民視新聞台

2018-05-14 20:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 彭慧明 ╱即時報導



NCC主委詹婷怡。聯合報資料照／記者陳正興攝影 分享 facebook

民視與台灣寬頻通訊(TBC)針對頻道授權相爭不下，TBC停播民視新聞台11天，剛剛出現轉圜。民視將「臨時授權」的權利委託給NCC，承諾不追究侵權責任。

NCC剛剛發出公文表示，雖然雙方尚未正式達成協議，但民視已經承諾絕不追究系統者的侵權責任，並將繼續和系統台協商，因此要求TBC旗下五家系統台即刻復播民視新聞台，並且雙方要繼續協商達成正式授權。

TBC表示，在收到公文和民視聲明後，已經即刻復播民視新聞台。