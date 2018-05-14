親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
蔡總統聲望調查
九合一選戰焦點
柯文哲向綠輸誠
政府要搶救低薪
政治
軍事
綜合

蘇祈麟操槍十年辛酸 一度身上只剩13塊錢

台版驅逐低端人口：身障團體遭迫遷，何去何從？

立院初審 娃娃車車齡限出廠10年內

2018-05-14 15:24中央社 台北14日電

立法院教育及文化、社會福利及衛生環境兩委員會今天初審通過幼兒教育及照顧法修正草案，規定幼兒園載送幼童的專用車（俗稱娃娃車），車齡不得超過10年。

立法院教育及文化、社會福利及衛生環境兩委員會今天初審通過幼兒教育及照顧法修正草案。

幼照法日前修法時，針對娃娃車車齡問題，國民黨立委王育敏、柯志恩提案，幼兒園幼童專用車應該不得超過出廠10年。會議主席、民進黨立委鍾佳濱提醒，這可能會造成「反淘汰」的效果，讓幼兒園採購比較便宜的車輛，應該三思。民進黨立委黃國書說，則建議可以用里程數的限制來取代。當時該條文遭到保留。

不過，委員會今天再度討論時，教育部國教署長邱乾國表示，幼兒自救能力比較薄弱，因此要用高標準來看待安全規定，接受娃娃車車齡限制10年以內的修法，但成本都讓業者承擔也不太公平，並建議以附帶決議的方式，通過由教育部研議編列預算補助業者汰換娃娃車。全案就以通過附帶決議的方式通過。

此外，委員會初審也通過，未來如果幼兒園有超收幼童的情況發生，除了要罰新台幣6000元以上、3萬元以下罰鍰，還必須全額退費給家長，如果幼兒園沒有返還費用給家長，也將被罰6000元以上、3萬元以下罰鍰。

鍾佳濱說，幼兒園超收問題，主管機關很難發現，但因為有全額退費給家長，可以讓家長有檢舉誘因，更有利於達成幼兒園不會超收的目標。

討論修法過程中，對於網路上傳言，幼照法修法將會讓幼兒使用大人的洗手台、馬桶等問題，鍾佳濱說，其實這樣的說法是牛頭不對馬嘴。

他說，幼照法修正讓高中以下學校辦理幼兒園時，可以繼續適用原建築使用類組，不需依照建築法申請變更使用執照，是避免高中學校適用D3類的建築，因為增設幼兒園而須變更到較低階的F3類規定，萬一未來取消了幼兒園，要再申請回到D3類可能產生困難。

鍾佳濱說，相關幼兒設備不是建築法管理的範圍，這些設備是教育部訂定相關辦法來規定的。

初審通過的草案條文，也將非營利幼兒園擴大委託辦理範圍，從原本的公益性質法人可以申請，擴大到非營利性質法人就可以辦理。

全案經委員會初審完成，但提報院會討論前，仍須經由黨團協商。

幼兒園教育部民進黨

相關新聞

設「警械使用鑑定委員會」 內政部支持

2018-05-14 14:30

幼兒園須公開收退費標準 立院通過

2018-05-14 14:09

維冠受災戶寫信陳情！盼增加74戶異地購置戶補助　

2018-05-14 13:55

環署長允諾修法後成立會報 立委批：即刻就該做

2018-05-14 12:18

化學毒化物分屬多個單位 多頭馬車該誰管？

2018-05-14 11:09

審陸書惹議 文化部認「欠周全」

2018-05-14 00:19

對國家有貢獻 綠委提議生三胎家庭「升學加分」

2018-05-13 12:03

社群帳號聘小編英文菜 觀光局修正並向熱心民眾致歉

2018-05-13 11:30

台灣紀錄片先鋒 1960s台灣紀實影像特輯

2018-05-09 15:58

合法使用亞硫酸鹽 不過量 不傷身

2018-05-09 10:00

來自山野的禮物 2018森林市集本周末在華山！

2018-05-14 10:30
看更多

熱門文章

聯合報民調／蔡總統施政不滿意度攀高 連南部也逆轉

2018-05-13 23:49

解決低薪 施俊吉：基本工資時薪「很可能」達150元

2018-05-14 11:39

最新民調／蔡總統執政2年 不滿意度由五成增至五成六

2018-05-14 01:06

蔡英文、馬英九、柯文哲同場浴佛 祈求國泰民安

2018-05-13 19:03

力挺軍公教 花蓮縣長傅崐萁攜手金門將提年改釋憲

2018-05-13 17:00

2018實質總薪資每月59852元！ 施俊吉：創18年新高

2018-05-14 13:52

柯P道歉向綠輸誠 羅智強：此後他拿不到一張藍營的票

2018-05-14 11:11

海軍：新造巡防艦不是「小神盾」 更下一代再說

2018-05-14 10:06

蔡執政2周年／負評攀升 62％不滿經濟

2018-05-14 00:11

監察院上周討論對年改提釋憲 結果被擋下

2018-05-14 00:17

薪資遲滯不成長 施俊吉扯：外勞拉低平均薪資

2018-05-14 12:46

蔡英文、馬英九同台 沒絲毫互動

2018-05-13 19:37

天王入風雲！ 連勝文出面力挺士林北投張斯綱

2018-05-14 05:09

參選不掛「正馬軍」 孫大千要給羅智強按一百個讚

2018-05-14 13:04

賴清德：政府派遣工加薪至3萬元 明年第一批實施

2018-05-14 10:38

非正統馬家軍？羅智強：馬總統一直很關心我啦

2018-05-13 22:41

蔡英文鼓勵當兵 扁：國防部曾跟我說全募兵不可行

2018-05-14 10:13

提升戰力 嚴德發：沱江級巡邏艦將加速量產

2018-05-14 11:01

雷大雨小 建築師：卡蛋三年成效低

2018-05-14 00:14

大巨蛋為北市長選戰投變數 柯文哲今專案報告

2018-05-14 00:04

蘇祈麟自述 操槍十年辛酸：一度身上只剩13塊錢

2018-05-14 14:58

民調／最不滿意蔡總統經濟發展表現 負評升到六成二

2018-05-14 01:07

外傳喜歡禮讓柯文哲 蔡英文反駁「哪裡的謠言」？

2018-05-14 10:42

重來一遍還會再講兩岸一家親？ 柯P：不然有更好講法嗎

2018-05-14 11:21

政府派遣工起薪調至30K 民間市場將產生「外溢效果」

2018-05-14 12:08

母親節 宋楚瑜粉絲專頁發文懷念母親與妻子

2018-05-13 16:26

綠評蔡執政 「走過陣痛期 迎接新挑戰」

2018-05-14 01:07

南部過半不滿小英施政 高思博：西瓜不一定會當選

2018-05-14 14:55

地方政府年改釋憲 花蓮開第1槍

2018-05-14 00:25

年改釋憲 監委擬提案被擋下

2018-05-14 00:33

大巨蛋停工將滿3年 柯P：不刁難、不放水、依法行政

2018-05-14 11:37

我國旗在澳洲遭塗抹 當地市長爆：為此收到恐嚇信

2018-05-14 12:49

施政不滿意度攀高 蔡英文：改革必然過程

2018-05-14 09:42

年改得罪人？ 蔡英文：不後悔但很痛苦

2018-05-14 11:50

苗市、竹南爭雄 藍綠詭譎多變

2018-05-13 23:56

竹市議員北區 藍提名5人變4人

2018-05-13 23:59

挺軍公教國民黨高市彰化釋憲連署 成立義務律師團

2018-05-13 20:43

聲援軍公教警消！國民黨南市各區黨部協助收集連署書

2018-05-13 20:23

國民黨民調 蔡英文執政二周年 七成不滿意

2018-05-14 09:49

馬家軍廝殺？ 羅智強：我從來不會也不必用正馬軍自居

2018-05-14 10:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top