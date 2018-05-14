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不是婚姻平權？幸福盟指控陳英鈐貼標貼違反公投法

2018-05-14 14:53聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

中選會上月初審通過反同婚3公投案，除了被挺同團體批評違法違憲，中選會主委陳英鈐還遭下一代幸福聯盟指控「貼上婚姻平權的標籤」，透過媒體「帶風向」誤導民眾。幸福盟今下午赴台北地檢署按鈴申告陳英鈐涉嫌違反《公投法》第35條規定，以非法之方法妨害人民公投連署及投票權利，呼籲還給人民一個乾淨的公投。

中選會上月17日初審通過3項與「婚姻平權及同志教育」有關的公投提案，分別為一、幸福盟公民行動總召游信義所提的「你是否同意民法婚姻規定應限定在一男一女的結合？」，二、下一代幸福聯盟理事長曾獻瑩所提的「你是否同意以民法婚姻規定以外之其他形式來保障同性別二人經營永久共同生活的權益？」，三、「你是否同意在國民教育階段內（國中及國小），教育部及各級學校不應對學生實施性別平等教育法施行細則所定之同志教育？」

中選會通過提案引來婚姻平權支持者不滿，伴侶盟義務律師團代理包括同婚釋憲聲請人祁家威等多位當事人，提出十起訴願案，要求撤銷中選會這三個合憲性、合法性顯有疑義的行政處分。另一方面，社民黨員苗博雅等人也在網路發起連署「平權公投」。

豈料，幸福盟對中選會說法也有意見，游信義和曾獻瑩認為，陳英鈐疑似受到特定團體壓力，主動發佈新聞稿對「民法婚姻規定應限定在一男一女的結合」等公投，貼上「婚姻平權」公投案的「標籤」，甚至公然「貼標籤」說幸福盟發起的公投是「如何落實同婚權利的公投」。

幸福盟指出，陳英鈐應獨立且中立，更應務實地將公投主文公告給社會大眾，客觀中立，不帶個人意識型態，讓人民於連署及投票時不被誤導，落實公民的權利。中選會作為公投的行政單位，並無實質審查的職權，更不宜對人民公投案透過媒體進行內容評論，任何發言應客觀回歸到公投主文。 

幸福盟認為，任何公投案，應回歸人民所提出之公投主文，陳英鈐應嚴守公務人員分際，不應於媒體上對人民公投案評頭論足，大放厥詞。他在媒體放話，說幸福盟發起的公投是「落實同婚權利的公投」。恣意為幸福盟愛家公投貼標籤的行為，無異是濫用職權妨害人民公投，使中選會的中立性蕩然無存。

幸福盟今下午赴台北地檢署按鈴申告陳英鈐涉嫌違反《公投法》第35條規定，以非法之方...
幸福盟今下午赴台北地檢署按鈴申告陳英鈐涉嫌違反《公投法》第35條規定，以非法之方法妨害人民公投連署及投票權利，呼籲還給人民一個乾淨的公投。記者賴佩璇／攝影。
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公投婚姻平權幸福盟

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