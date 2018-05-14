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維冠受災戶寫信陳情！盼增加74戶異地購置戶補助　

2018-05-14 13:55聯合報 記者綦守鈺╱即時報導

206台南大震原維冠住戶有31戶盼原地重建，預計109年6月2月底完工，其餘74戶成立「維冠大樓受災戶自救會召集人」搬離傷心地，今卻發表陳情書，希望能早日購屋以安心居住，發言人侯建凱表示，市府雖提供建物與土地補償金，但多數都拿來償還維冠房貸，如今僅有20戶受災戶重購，多數仍在租屋階段，盼能增加異地購置戶的補助。

維冠大樓受災戶自救會召集人侯建凱表示，重建工程將於三年後竣工，31戶的原地重建戶也將返回家園，他們特別向院長賴清德陳情，強調在106年1月20日，「0206震災重建復原小組」第13次會議中，賴清德曾裁示基於平等對待原則，對於異地購置與原地重建應平等補助，但很多人把補償金及土地價款拿去償還原本房貸，加上目前房價動輒7、8百萬元，因此多數仍在租屋階段。

侯建凱表示，市府對於原地重建戶都更規劃、建築設計監造、建物拆補、租金補貼至重建完成、重建期間貸款利息、重建工程等補助費用，這些費用是在2996萬7,044元之外所增加的補助，依平等對待原則也應補助異地購置戶，希望能獲得平等的對待，沒有其他非分之想。

另外，異地購置戶雖然佔原維冠住戶的多數，但長久以來我們是站在相市府、肯定市府作為的立場，很少對外出聲，也不曾吵鬧，然而，原地重建戶所獲得的補助遠遠超過異地購置戶，這已明顯違反平等對待原則，盼政府能在平等對待原則與合理範圍內，「再伸援手，給我們一些協助。」

「維冠大樓受災戶自救會召集人」今向行政院長賴清德陳情，希望能早日購屋以安心居住。...
「維冠大樓受災戶自救會召集人」今向行政院長賴清德陳情，希望能早日購屋以安心居住。記者綦守鈺／翻攝
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維冠自救會補償金

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