維冠受災戶寫信陳情！盼增加74戶異地購置戶補助

2018-05-14 13:55 聯合報 記者 聯合報 記者 綦守鈺 ╱即時報導



206台南大震原維冠住戶有31戶盼原地重建，預計109年6月2月底完工，其餘74戶成立「維冠大樓受災戶自救會召集人」搬離傷心地，今卻發表陳情書，希望能早日購屋以安心居住，發言人侯建凱表示，市府雖提供建物與土地補償金，但多數都拿來償還維冠房貸，如今僅有20戶受災戶重購，多數仍在租屋階段，盼能增加異地購置戶的補助。

維冠大樓受災戶自救會召集人侯建凱表示，重建工程將於三年後竣工，31戶的原地重建戶也將返回家園，他們特別向院長賴清德陳情，強調在106年1月20日，「0206震災重建復原小組」第13次會議中，賴清德曾裁示基於平等對待原則，對於異地購置與原地重建應平等補助，但很多人把補償金及土地價款拿去償還原本房貸，加上目前房價動輒7、8百萬元，因此多數仍在租屋階段。

侯建凱表示，市府對於原地重建戶都更規劃、建築設計監造、建物拆補、租金補貼至重建完成、重建期間貸款利息、重建工程等補助費用，這些費用是在2996萬7,044元之外所增加的補助，依平等對待原則也應補助異地購置戶，希望能獲得平等的對待，沒有其他非分之想。