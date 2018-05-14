環署長允諾修法後成立會報 立委批：即刻就該做

2018-05-14 12:18 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



環保署長李應元。聯合報系資料照／記者林伯東攝影 分享 facebook 之前桃園敬鵬工廠大火，造成嚴重死傷，立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請環保署、勞動部及內政部等單位進行專題報告並備質詢。立委王育敏調閱歷史資料痛批，勞動安全檢查人力明顯不足，勞檢覆蓋率僅2成多，迄今相關部會更是各做各的，到底有沒有檢討？

王育敏問勞動部長許銘春，根據現有的勞動安全檢查人力，跟事業單位家數相比，覆蓋率僅27.45%，妳上任以來，有幾次帶頭參與勞檢，但跟重大且及工安有關的事件，卻很少去，到底有沒有重視工安事件的勞檢？

許銘春說，勞檢人力跟企業家數相比，短時間內的確很難去管理，因此應該從建立分級管理，從高風險的企業先下手，並且也跨部會推動專案檢查。

王追問，專案檢查預計要檢查幾家？多久執行完畢？勞動部回應，目前一年大概180場次，針對高風險的PVC廠房及使用毒化學量較大的工廠，覆蓋率達7成以上。至於如何統整與分工，勞動部則未具體回應。許銘春僅表示，主要應由消防單位發起。

王育敏痛批，從敬鵬事件，就可看到各部會的檢查有問題，包括環保署、消防署、勞動部，誰是領頭羊？跨部會專案小組到底怎麼分工？明顯是各做各的，應該要聯合稽查。

環保署長李應元表示，環保署主要管理化學登錄，稽查則由勞動部負責，希望調查一個段落後統整做出會報，在毒物管理法修法之後就會盡快成立。召委陳宜民則表示，不要每次都說法律過了才要做，這個會期也不會過，應該要即刻就做。李未對此具體回應。

消防署長陳文龍表示，今天消防署將會同勞動部及環保署等單位，召開一個檢查計畫會議。李應元也說，根據分工，到現場稽查是由消防署發起，公安則是勞動部，就資訊部分登載則是環保署，他強調各部會之間一定會合作，不會各做各的。

立委許淑華質詢時問，目前執法上仍有很多漏洞，包括毒管法第十三條顯示，工廠通過審查，仍可能有毒物威脅，不代表就是安全的，全台毒化物廠有3600多家，稽查人員到底有多少？

李應元表示，實際稽查人員人數不清楚，但去年視察了3000多家。許銘春也補充，很多稽查人員都是由地方政府聘任，

許淑華痛批，若連人數都無法掌握，遑論要稽查，根據資料顯示，新北市稽查人員比例已不高，其他縣市不是更低？且許多人不具環保證照，對辨認毒物沒有認知，對第一線人員來說是危機，對百姓也是傷害。

李應元承認地方政府在聘任人力未必很整齊，不過他強調，署內化學局通常會下去指導，之後也會定期訓練，環保局派出的也都是專業的稽查人員。

許淑華追問，環保署進行毒物統計時，傳統產業的工廠較好掌握，但現在有許多半導體廠都採進口，廠商也基於專利未必會公布，現階段有哪些彌補辦法？

李應元說，將來透過跨部會協調，在資訊揭露部分，要求廠商在商業機密之外所使用的新興化學原料，都必須要列出哪些會爆炸及燃燒。