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立委提案設警械使用鑑定委員會 內政部支持

2018-05-14 10:14中央社 台北14日電

內政部長葉俊榮今天表示，支持立委提案增設警械使用鑑定委員會，邀集專家學者，以公開透明方式，針對警械使用時機、是否合乎比例原則，做專業調查鑑定，作為法院判決基礎。

立法院內政委員會今天審查警械使用條例部分條文修正草案，邀請葉俊榮、警政署長陳家欽列席；其中，中國國民黨立法委員林麗蟬、徐榛蔚及親民黨團等都提案，增設警械使用鑑定委員會。

葉俊榮會前受訪時表示，針對過去警械使用的爭議，許多立委都希望在司法判決前，行政部門能仰賴專家的專業建議，成立一個調查、鑑定的委員會，透過行政部門邀集學者專家，以公開透明的方式，針對警械使用的時機，及是否合乎比例原則，先做較專業性的調查跟鑑定，做為法院判決時的基礎；若能夠運作順利，也能提供法院在處理個案判斷時，彌補法院專業方面的不足。

葉俊榮說，警械使用的爭議恐怕還有很多環節，要透過不斷檢討個案與努力，各界也要理解警察職權，才能有更精緻的處理。

葉俊榮表示，行政院版警械使用條例已經研擬完成，正由內政部法規委員會進行法制作業審查中，其中也有增列設置警械使用鑑定委員會的相關規定；今天的討論能作為未來討論行政院版本修法的重要基礎。

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