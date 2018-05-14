政府派遣工薪三萬？勞動部長：第三季會討論

2018-05-14 09:50 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



搶在520前，賴揆宣布未來政府部門、中央政府機關的派遣工、臨時工月薪三萬；並要計畫提高現行140元時薪，搶救青年低薪；勞動部長許銘春表示，基本公司審議委員會第三季將會進行相關討論，個部會都應該共同協商討論對策，搶救青年低薪。

立法院社福及衛環委員會，邀請環保署、經濟部、內政部、勞動部、衛福部等8個部會，就「廠場化學品稽查、管理、防災及資訊揭露」進行專題報告，並備質詢。

許銘春被問到政府欲提高時薪搶救低薪，她表示，行政院搶救低薪，要調基本工資牽涉到基本工資審議委員會處理，這是院長賴清德與政府要解決的方向，各部會也都共同協商討論對策，改善青年就業環境。

她表示，關於時薪部分牽涉到基本工資，基本工資審議委員第三季會來討論，許銘春說，提高時薪、提高基本工資，應該是大家的共識，委員會參酌各項因素、數據做充分討論。

許銘春說，至於相關的政府部門、派遣臨時工，最低三萬元，這是由政府帶頭做起，就政府部門能力所及範圍，做這樣調整，同時呼籲民間企業響應，有好的勞動條件，才能留住好的人才，才會有助益，薪資的部分間，還在研擬中，政府要與民間一起努力。

媒體詢問，政府不應該帶頭用使用派遣工，人數要盡量減少；許銘春表示，政府會努力解決，派遣工也存在一段時間，需要時間與空間與方向來努力。

至於敬鵬工業桃園平鎮廠上月底大火，造成6名消防員殉職，另有2名泰籍移工逃生不及葬生火窟，一通團體要求移工的宿舍應與廠區分開；許銘春今天說，移工的生活環境與安全非常重要，敬鵬的員工宿舍就在廠區內，一場大火影響到宿舍，勞動部會針對這些訴求審慎研議，對於保障移工安全責無旁貸。