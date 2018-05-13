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對國家有貢獻 綠委提議生三胎家庭「升學加分」

2018-05-13 12:03聯合報 記者許家瑜╱即時報導

面對婦女生育逐漸高齡化現象，民進黨立委鍾佳濱建議，與其給予獎勵津貼，政府更應將生...
面對婦女生育逐漸高齡化現象，民進黨立委鍾佳濱建議，與其給予獎勵津貼，政府更應將生育獎勵反映在孩子身上，例如升學加分，將就學機會和教育資源優先給這些家庭。聯合報系資料照
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面對婦女生育逐漸高齡化現象，民進黨立委鍾佳濱建議，與其給予獎勵津貼，政府更應將生育獎勵反映在孩子身上，例如升學加分，將就學機會和教育資源優先給這些家庭。台大國家發展研究所副教授辛炳隆認為，整體低薪環境讓年輕人不敢生小孩，政府在公托、津貼補助的力道也不足，無法轉換成生育誘因。

鍾佳濱表示，多數人都把工作放在家庭之前，台灣雙薪比例高，進入職場時間延後，累積成立家庭積蓄時間也相對延後，先結婚再生小孩的農業社會價值不再被普遍接受，也和經濟型態轉變有關。

鍾佳濱建議，政府應用生育獎勵作為家庭生育誘因，鎖定願意生養小孩家庭，鼓勵多生，並將給予獎勵反映在孩子身上。例如，生三胎的家庭可在升學方面有加分優待，因為對國家有貢獻，在升學方面有加分優待也是合情合理，對不管對回饋或補償，將就學機會和教育資源優先給這些家庭。

辛炳隆表示，婦女生育逐漸高齡化是長期趨勢，加上整體環境低薪問題，讓年輕人放心生小孩；此外，政府雖然一直強調育嬰津貼跟保母補助，但投入力道仍然不足以成為生育誘因。如果不盡速面對並解決生育率高齡化問題，勞動人口結構逐漸老化，父母也面臨延後退休狀況。

民進黨立委林靜儀說，過去台灣習慣就是念書去工作然後再考慮結婚，但她鼓勵女性生育計畫不要受傳統禮俗束縛，結婚也不應是生孩子唯一考量，希望能盡量破除舊觀念。此外，她也鼓勵社會、學校機構應該對於女性生育更為友善，例如學校、公司提供托兒機制，讓生育女性能兼顧事業學業，國家也應在社會住宅方面加強，讓年輕人減少負擔。

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