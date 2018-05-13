社群帳號聘小編英文菜 觀光局修正並向熱心民眾致歉
觀光局駐紐約辦事處的推特及instagram帳號「@TripToTaiwan」的小編撰寫貼文有英文拚錯、宣傳內容不符等狀況，有部落客在網站撰文批評此事，文章被轉貼到觀光局上述臉書粉絲專頁卻遭小編封鎖帳號。觀光局今天表示已責令紐約辦事處修正管控貼文品質，並應向該名部落客致歉並即時解除封鎖。
有部落客發現在介紹噶瑪蘭威士忌的貼文中小編多次將威士忌的英文「whisky」錯拼成「wishky」，因英文程度差、常識不足而連番出糗。觀光局說，當天通知駐紐約辦事處與委辦廠商檢視相關社群網路所有貼文，有誤之處立即修正，並責令駐紐約辦事處加強後續貼文品質管控。
觀光局說，部落客熱心反映問題被封鎖帳號一節，本局認為駐外單位一時不察且做法非常不妥，已責由駐紐約辦事處4月21日透過活動社群網頁向該名部落客表達歉意並即時解除封鎖。
觀光局表示，已請各駐外辦事處針對所有委外廠商宣傳內容建立檢核監督機制，對於部分辦事處自營但效益不彰的社群帳號，已請辦事處評估並提出後續改善措施，評估後無效益則應暫時停止經營。出現「菜英文」的臉書粉專現在只有211人追蹤、推特有近8000名追隨者。
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