社群帳號聘小編英文菜 觀光局修正並向熱心民眾致歉

2018-05-13 11:30 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



觀光局駐紐約辦事處的推特及instagram帳號「@TripToTaiwan」的小編撰寫貼文有英文拚錯、宣傳內容不符等狀況，有部落客在網站撰文批評此事，文章被轉貼到觀光局上述臉書粉絲專頁卻遭小編封鎖帳號。觀光局今天表示已責令紐約辦事處修正管控貼文品質，並應向該名部落客致歉並即時解除封鎖。

有部落客發現在介紹噶瑪蘭威士忌的貼文中小編多次將威士忌的英文「whisky」錯拼成「wishky」，因英文程度差、常識不足而連番出糗。觀光局說，當天通知駐紐約辦事處與委辦廠商檢視相關社群網路所有貼文，有誤之處立即修正，並責令駐紐約辦事處加強後續貼文品質管控。

觀光局說，部落客熱心反映問題被封鎖帳號一節，本局認為駐外單位一時不察且做法非常不妥，已責由駐紐約辦事處4月21日透過活動社群網頁向該名部落客表達歉意並即時解除封鎖。