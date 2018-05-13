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巴黎市中心持刀當街砍人1死4傷 兇手遭擊斃

聯合報一周大事5/6~5/12

2018-05-13 05:42聯合報 綜合報導

國內新聞：

10日：軍人年改法案初審過關，立法院外交國防委員會歷經20個小時密集開會，完成「陸海空軍軍官士官服役條例」修正草案審查，不過包括起支俸率、所得替代率上限，18%優惠存款利率等爭議條文，保留院會朝野協商。

11日：4年前造成32死、321傷的高雄氣爆案，市府及廠商等12名被告依業務過失致死罪，一審全判處有罪，市府秘書長趙建喬等3名市府官員各判刑4年10月；李長榮化工前董事長李謀偉及5名員工各判4年；華運公司3名員工各判刑4年半。

12日：台大舉行臨時校務會議討論是否重啟校長遴選，最後提案表決，結果77票贊成、30票反對、3票空白，要求教育部應依大學法等規定，處理台大校長遴選結果，盡速發聘，必要時學校應依法尋求救濟。在新校長就職前，由代理校長郭大維依法正常行使完整的校長職權。

國外新聞：

7日：中共中央總書記習近平與北韓最高領導人金正恩前天7、8兩日在大連棒棰島國賓館舉行會晤，兩人一個多月內兩度會晤，並搶在美國總統川普與金正恩會面前，北京想搶回東北亞區域關係主導權的態勢，十分明顯。

9日：馬來西亞獨立建國61年，首度政黨輪替。前總理馬哈迪率領反對黨合組的「希望聯盟」與盟黨，在9日的國會大選取得比過半席次，打敗執政聯盟的國民陣線。92歲的馬哈迪10日晚間宣誓就職，成為馬國第七任總理也是全球最年長的民選領導人。

10日：美國總統川普宣布，6月12日在新加坡舉行「川金會」，將與北韓最高領導人金正恩會面。

金正恩北韓馬哈迪川普
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