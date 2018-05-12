玉山初體驗 印度代表：險峻但充滿美好回憶

2018-05-12 19:35 中央社 記者侯姿瑩台北12日電



來台超過一年的印度駐台代表史達仁，繼去年全程參與9天媽祖遶境活動後，最近更成功挑戰登上台灣第一高峰玉山。史達仁說，雖然旅程艱辛，但他的內心充滿許多美好回憶。

印度台北協會會長史達仁（Sridharan Madhusudhanan）上週在臉書上分享多張近期攀登玉山的照片。史達仁接受中央社記者採訪時表示，他跟一群台灣朋友一起爬玉山，他是唯一的外國人。

曾經全程參與9天媽祖遶境活動的史達仁說，爬玉山是完全不同的經驗；雖然過程滿累人、也滿危險的，「但我的內心充滿美好的回憶」。

他說，登上玉山之前，他與同行旅伴在排雲山莊過夜，10個人睡在同一個房間。他們必須在凌晨1時30分起床，吃完早餐後隨即出發前往玉山主峰。在黑夜中靠著頭燈前進，一路上冷颼颼的風陣陣吹來；凌晨5時，他們抵達山峰，等待日出。

日出的景色「很壯觀、很迷人」，他說，前往主峰沿途的景色也很美，成群的樹木，樹木間露出的白雲仿佛在微笑，美得像是一幅畫。

史達仁曾表示，希望透過旅遊、參加節慶活動、接觸不同領域的台灣人民，體驗台灣文化。

喜愛登山健行的史達仁說，印度也有很多登山步道，和三五好友一同爬山是很棒的事。對他來說，其中一個印象很深的經驗是，2012年參加岡仁布欽山（Kailash Mansarovar Yatra）朝聖活動。

他說，那個朝聖活動沿途須經過海拔5000多公尺的高山，不僅氣候嚴峻，地形也崎嶇不平。「過程真的很艱辛，但路程的每一分鐘，我都很享受」。

有了2012年的經驗，史達仁說，來台後，他也想挑戰台灣的第一高峰玉山。

為了登上海拔3952公尺的玉山，他必須事先做些準備。忙碌的工作中，他透過步行、室內訓練、打羽球、偶爾爬象山等方式來訓練體力。

但去年曾接受膝蓋手術的史達仁坦言，這次最擔心的其實是他的膝蓋。他說，為了保護他的膝蓋，在下山的時候，他刻意放慢速度，「很幸運地，我的膝蓋很合作，而且表現很好！」