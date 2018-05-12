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台未獲邀參與WHA 大馬台商僑界抗議

2018-05-12 10:55中央社 吉隆坡12日專電

馬來西亞僑界11日在吉隆坡召開記者會，並在亞洲台灣商會總會長江文洲帶領下，就台灣今年未獲邀參加世界衛生大會（WHA），發表聲明嚴正抗議。

世界衛生大會將於5月21日至26日在日內瓦召開，台灣未能受邀以觀察員身分出席第71屆世界衛生大會。馬來西亞僑界鄭重呼籲世界衛生組織（WHO）不該因政治壓力將台灣排除在外，中國更不應犧牲台灣的衛生權益做為政治要脅手段。

出席者包括駐馬來西亞台北經濟文化辦事處代表章計平、亞洲台灣商會總會顧問丁重誠、秘書長林韋羽、財務長林凱民、馬來西亞台商總會名譽總會長杜書垚、副總會長李鴻隆、副總會長康耀忠、馬來西亞吉隆坡台灣商會會長魏早增、馬來西亞柔佛州台灣商會會長蘇春生、馬來西亞中國文化大學校友會會長林敏慎、馬來西亞寶島婦女協會會長陳麗鶯及執行主席方淑華等。

江文洲指出，台灣2300萬同胞的衛生權益不應被忽視，若將台灣排除在外，將使台灣成為全球防疫缺口，台灣醫療的貢獻足以成為WHO會員國，中國不應以犧牲台灣人民衛生權益做為對台灣政治要脅的手段。

他強調，雖然今年未能獲邀參與WHA，台灣仍將基於貢獻「衛生專業」及維護「健康人權」的立場，持續專業、務實地與全球共同實現WHO零防疫缺口的願景，並在2030年前落實聯合國「永續發展目標」第3項，確保全人類各年齡層健康與福祉。

駐馬來西亞代表章計平感謝僑界熱情力挺，希望僑界團結一致，發揮影響力，支持台灣參與WHA。同時，他也在會上轉交僑委會頒發的感謝狀給江文洲與丁重誠，感謝他們在今年2月花蓮地震時捐贈超過新台幣10萬元。

馬來西亞WHOWHA
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