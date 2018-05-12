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把大選說成反中擊敗親中 三立激怒馬國網友

2018-05-12 01:00聯合報 記者程嘉文╱即時報導

三立因為將馬國大選解讀為「親中／反中」之戰，引發馬國網友大舉抗議。圖／引自臉書專...
三立因為將馬國大選解讀為「親中／反中」之戰，引發馬國網友大舉抗議。圖／引自臉書專頁『大選吹水戰』
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馬來西亞於本周三（9日）的大選，獨立以來始終執政的國民陣線首度失去政權，被前首相馬哈迪的希望聯盟所打敗。三立新聞第二天的報導「馬來西亞變天，親中派一敗塗地」，宣稱這次國陣慘敗的原因，是因為首相納吉的「親中賣馬」政策，並指這次大選是一場「親中」對「反中」之戰。

由於馬來西亞華人圈與台灣關係密切，這段影片很快就被傳到馬國，並且引發網友一片大罵，表示馬國政權輪替，不滿原政府的貪汙確實是重要因素，但「親中賣馬」，以及馬哈迪宣稱「就是不能讓中國在馬國土地上為所欲為」「只要愛馬來西亞，都應該站在中國的對立面」則全無此事。報導中甚至誤以為，馬哈迪當初交棒給納吉，如今非常後悔，實際上兩人中間還有另一位首相阿都拉。

討論馬國大選的臉書社團「大選吹水戰」，周五中午貼出這則新聞，15小時後已經有139萬人次觀看，將近4萬次分享。有網友號召到三立的網站大量留言抗議，還有人表示，馬來西亞不會像台灣，為了親中或反中而投票。馬國當地的華文媒體，對此也加以報導。

在網友留言「轟炸」之下，三立於周五晚間22時30分發出新聞稿致歉：「三立新聞iNEWS於5月10日晚間八點新聞報導馬來西亞大選結果，接獲許多大馬觀眾指正，三立新聞虛心接受。針對報導未盡周延之處，向大馬閱聽眾表達歉意，敬請繼續給予三立新聞鞭策與指教。」

馬來西亞反中
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