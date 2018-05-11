國際記盟首在台開會 外交部：肯定台新聞自由

2018-05-11 22:40 中央社 台北11日電



國際記者聯盟（IFJ）年會首次在台北舉行。外交部長吳釗燮今天晚間以酒會歡迎與會代表並表示，IFJ選在台灣開會，是對台灣維護新聞、言論自由努力的肯定。

國際記者聯盟年度執委會和年度例行會議（AnnualGeneral Meeting）12、13日首次在台北舉行。承辦IFJ會議的台灣新聞記者協會表示，IFJ是在全球擁有60萬名會員的媒體工作者工會聯盟，這次會議，有來自20多國記者和媒體工會幹部計30多人出席。

外交部發布新聞稿表示，吳釗燮今天晚間在外交部以酒會歡迎與會代表，並強調，台灣致力保障記者採訪自由與安全；IFJ選擇在台灣召開年會，是對台灣維護新聞、言論自由努力的肯定。

同時，吳釗燮致詞時也向在場及全球新聞工作者致敬，推崇他們為報導真相的努力，在戰亂地區採訪報導的精神，即使民主國家的記者，也遭遇如中國等專制政權企圖以銳實力試圖影響新聞報導的威脅。

吳釗燮也說，台灣維護新聞自由的成就世所共睹。台灣在無國界記者組織公布的2018年世界新聞自由指數中，排名再度在亞洲居冠。

國際記者聯盟會長樂魯斯（Philippe Leruth）致詞時，讚揚台灣擁有高度新聞、言論自由，是值得亞洲其他國家借鏡的典範，也期盼台灣政府未來能持續致力維護新聞自由。

總部設於布魯塞爾的國際記者聯盟於1926年在巴黎成立，旨在維護新聞自由與社會正義；目前約有60萬會員，分布在140多個國家。