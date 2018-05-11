民事律師強制代理制度 司法院完成草案初稿

2018-05-11 20:58 中央社 台北11日電



為打造民事訴訟金字塔訴訟結構，司法院今天晚間表示，已完成律師強制代理制度及再審程序草案初稿，明定適用律師強制代理制度的案件類型，並修正提起再審之訴的事由。

新聞稿指出，鑑於民事訴訟具高度法律專業性，若無法律素養之人代理訴訟，難以勝任，為保護當事人權益，並使訴訟程序順利進行，明定應委任律師擔任訴訟代理人，若要委任非律師為訴訟代理人，應限於與當事人有特定親屬關係，或具一定資格經審判長許可。

司法院表示，將針對攸關公益或對於當事人權益影響重大的特定訴訟事件，採取律師強制代理制度，除當事人或法定代理人具有律師資格者，兩造都應委任律師為訴訟代理人。

草案初稿明定，民事訴訟法第44條之1至第44條之3所列與公益有關的訴訟，及適用通常程序的財產權訴訟且標的在新台幣500萬元以上等案件，都採律師強制代理制度。

新聞稿還提到，草案初稿包括明確化再審的補充性原則，曾上訴主張的事由被認定無理由，或明知該事由卻不上訴主張，不得提起再審。初稿也限制反覆提起再審，要求一併主張多項事由，未一併主張則不得再行提起。

此外，草案初稿新增確定終局判決所適用的法律或命令，經司法院大法官解釋為牴觸憲法者，為再審事由，符合一定資格者，得提起再審。

司法院表示，民事訴訟部分條文修正草案初稿，涉及民事訴訟制度重大變革，民事廳將分別在北、中、南舉辦說明會，廣泛蒐集各界對於草案的意見，期能透過修法，提升整體審判效率，儘速解決當事人紛爭。