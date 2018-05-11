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亞洲發聲 國際記盟首度在台開會

2018-05-11 20:01中央社 台北11日電

國際記者聯盟年度執委會和年度例行會議12、13日首次在台北舉行，面對媒體環境改變，國際記者聯盟（IFJ）會長樂魯斯今天說，新聞原則不變，必須確實查驗資訊。

國際記者聯盟年度執委會和年度例行會議（AnnualGeneral Meeting）12、13日首次在台北舉行，台灣新聞記者協會顧問、同時是國際記者聯盟執委余佳璋表示，IFJ是聯合國教科文組織的合作夥伴，協助處理全球新聞自由事務。這次在台北召開執委會，首次在亞洲發聲，希望促進亞洲國家記者聯盟會員的團結。

樂魯斯（Philippe Leruth）和IFJ秘書長貝蘭格（Anthony Bellanger）今天在台北舉行記者會，樂魯斯說，首次到台北召開會議的重要性，是可直接與當地記者會面，了解他們遭遇的問題。

他指出，IFJ除了捍衛新聞自由，關心記者的人身安全，也關心記者的工作條件和權益，以及新聞品質。

樂魯斯和貝蘭格訪台前，已先到香港與港澳記者會面，兩人今天與執委會面，並與台灣新聞工作者交換意見，眾人紛紛提出對社群媒體的角色、如何對抗假新聞、廣告和點閱率左右新聞內容等議題表達關注。

貝蘭格表示，社群媒體成為新聞報導的一項工具，事實上，工具會繼續演變，但是採訪和訪問仍是新聞工作的中心。

承辦IFJ年度執委會和年度例行會議的台灣新聞記者協會表示，IFJ是在全球擁有60萬名會員的媒體工作者工會聯盟，這次在台北的會議，有來自五大洲、20多國記者和媒體工會幹部計30多人出席。

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