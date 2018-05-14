來自山野的禮物 2018森林市集本周末在華山！

2018-05-14 10:30 文 行政院農業委員會林務局 提供



2018森林市集「森物柑仔店」將於5月18日下午兩點在華山中央藝文公園（北平東路、杭州北路口）再度開市！繼2017年森林市集首度舉辦、贏得廣大好評之後，主辦單位林務局今年結合「522國際生物多樣性日」的精神，融入嶄新規劃，現場不但有得吃、有得買、有得逛、有得拿、有得玩、有得學，還能體驗台灣木材之美，更補充林業及保育新知，以五感全方位體驗森林帶給我們的禮物。

圖／行政院農業委員會林務局 提供 分享 facebook

古早味十足「柑仔店」 傳遞生物多樣性概念



今年的森林市集以「森物柑仔店」命名，呼應522國際生物多樣性日的理念；柑仔店之於庶民生活象徵著應有盡有，走進店裡，除了日用品，還有孩子最愛的玩具、零嘴等，是童年記憶中豐盛的尋寶地，如同大自然賜予人類充沛的資源，從每天坐臥的家具、三餐的飯菜、炎炎夏日裡拯救身心的愛玉冰、傳遞智慧與知識的紙張等等，生活的食衣住行育樂，無一不是森林帶給我們的恩惠。而這一天，也提醒我們省思人類生活，看見萬物之間的相互依存共生，理解到人類作為生物界的一份子，應更永續地使用資源，維護所有生物們共同編織的生態系。

來到森林市集，不僅能買到精美的國產材木製家具廚具、還有竹炭產品、竹醋清潔劑、天然精油香氛小物和各種環保素材製品，更有當季在地的各種環境友善農產品，以及國產材益智玩具、國產材木藝品、運用殼斗科種子的巧思創作，還能認識新科技、保育知識、保種與慢食運動。

臺灣有八成以上的人口居住在都會區，因此，市集的目的，更是希望身在都市的人們能就近親身體驗到自然的美好，同時透過友善環境的消費支持永續的產業模式。藉這個機會，林務局要傳遞生物多樣性與永續發展的內涵，期望寓教於樂，讓民眾買得安心、玩得開心，收穫滿滿。

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保護動物的蔬果？友善環境的好食都在這！



森林市集上的食材，都是有認證的！林務局與慈心基金會共同成立的農田生態認證機制「綠色保育標章計畫」多年有成，透過全台灣超過217戶農友轉型友善農業，保育了石虎、大冠鷲等37種稀有或指標性野生動物，因而獲得行政院永續發展獎肯定。在台南官田地區，經過農民們的努力，水雉已經由2009年的200多隻成長6倍之多，現在有1200多隻了。這次市集也邀來許多獲得綠保標章的農友們到場展售，大家不但可以買到守護動物的健康好菜、可以透過集章活動獲得這些友善栽培的農產品，更能和農民面對面交流，了解友善環境、生態保育的理念，進而在日常生活中落實和推廣。

除了綠保標章認證的農產品，森林市集上還有採放牧有機飼養的雞蛋、運用林間純淨環境養蜂採取的森林蜜、採永續方式伐木所養的香菇等等，顛覆大眾對吃食的想像，走進人與自然和諧共生的關係。

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2018森林市集最適合……帶小人去放電！



森林市集除了友善環境的綠保標章美食、美到不要不要的國產木竹小物、生態旅遊介紹等等，還有鋸木趣味競賽、創意國產材DIY、保育和林業相關的各種科普解說，加上全新企劃AR實境闖關活動，不管是遛小孩或是帶爸媽一起出門走走，都好玩又安心。另外，還有知名的創意繪畫老師林柏儀（PP老師）開設創意繪畫課程，引導孩子發揮創意，將生物多樣性的概念放入圖畫中。這麼豐富多采又有意義的2018森林市集─森物柑仔店，真的不可以錯過！

森物柑仔店在5/18-20開張，營業時間是：5/18下午2點到晚上7點、5/19早上10點到晚上7點，5/20早上10點到下午5點，邀請大家來華山中央藝文公園，一起感受森林的豐盛美好！