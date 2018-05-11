黃牛大量退換展演票券 6月有法可擋

2018-05-11 15:27 中央社 台北11日電



行政院消費者保護處為改善黃牛大量搶（退）藝文表演票券頻傳問題，擬定業者舉證後可拒絕黃牛辦理退（換）票機制，並擴增現行1種退票方案至4種，6月可望有法可管。

消保處簡任秘書陳星宏舉例，近年來流行樂界演唱會，例如江蕙封麥演唱會、五月天跨年演唱會、張學友世界巡迴演唱會售票情況都是秒殺，也會出現黃牛大量搶（退）票問題，濫用現行退票機制，導致業者營業損失，加上高價售票，更是損害消費者正常購票的權益。

陳星宏說，因此消保處促請主管機關文化部研擬「藝文表演票券定型化契約應記載事項」修正草案，相關草案已送行政院審議，最快文化部有機會在5月公告，6月就有法可擋。

他說明，新制有兩大修正重點，一、只要業者可以舉證購票非自用，就可以拒絕對方辦理退（換）票；舉證方式例如證明是被警政機關法辦過的人，或者業者可提出過去售票活動的購票資訊證明其為黃牛之一。

二、擴增現行1種退換票方案至4種，明定業者應依藝文表演性質，就以下4種方案擇一勾選，作為退(換)票的處理方案機制。

方案1，現行退換票方案，註明退（換）票應於演出日前幾日（最多10日），手續費不得超過票面金額10%。

另外三個方案為新增退換票方案，分別是，方案2，退（換）票應於購買票券後3日內，手續費不得超過票面金額5%。方案3，註明退（換）票應於演出日前幾日（最多20日），手續費不得超過票面金額10%。

方案4，採級距式退（換）票處理規範，包括：演出日前第31日前辦理退（換）票者，手續費不得超過票面金額10%；演出日前第11日至30日內辦理退（換）票者，手續費不得超過票面金額30%。

以及演出日前第3日至10日內辦理退（換）票者，手續費不得超過票面金額50%；和演出當日至演出日前第2日內辦理退（換）票者，業者得不予退、換票。