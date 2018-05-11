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立院三讀資安法 未通報資安事件可罰500萬

2018-05-11 14:11中央社 台北11日電

資安情境圖。聯合報系記者王騰毅／攝影
資安情境圖。聯合報系記者王騰毅／攝影
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立法院院會今天三讀通過資通安全管理法，明定經行政院公告的關鍵基礎設施提供者，應提出資安維護計畫，若遇資安事件未通報，最高可處新台幣500萬元罰鍰。

立法院司法及法制委員會在106年12月20日初審資通安全管理法草案。行政院版草案中，原本第18條「政府必要時得派員進入非公務機關場所檢查」，遭外界質疑是政府假資安之名，侵害人權。

民主進步黨立法委員蔡易餘當時表示，政院版條文中，原本授權行政機關在發生重大資通安全事件時，得派員進入非公務機關檢查，但因擔心未來行政機關會擴權式發動檢查，因此刪除該條文，將檢查義務回歸到目的事業主管機關，像是高鐵的資通安全管理，就由交通部來檢查。

政院版草案中，原規範對象除公務機關、公營事業及政府捐補助的財團法人之外，還依行政院訂定的「國家關鍵基礎建設安全防護指導綱要」，分為水資源、通訊傳播、交通、銀行與金融、緊急救援與醫院、中央與地方政府機關、高科技園區等八大功能領域。

但有立委認為範圍過於廣泛，三讀通過條文中，將「關鍵基礎設施」定義為實體或虛擬資產、系統或網路，其功能一旦停止運作或效能降低，對國家安全、社會公共利益、國民生活或經濟活動有重大影響之虞，「經行政院定期檢視並公告之領域」。

條文明定，中央目的事業主管機關應徵詢相關公務機關、民間團體、專家學者意見後，指定關鍵基礎設施提供者，報請行政院核定，並以書面通知受核定者。

由於民進黨團修正動議將被指定為關鍵基礎設施提供者的名單，從委員會初審通過行政院版本的需送立法院備查，改為不需送立法院備查，時代力量立法院黨團總召徐永明發言表達支持行政院版本，反對取消立法院備查，讓立法院有監督的可能與機會。不過，經表決還是通過民進黨團版本修正動議。

立法院司法及法制委員會、民進黨立委李俊俋說，相關名單是行政事項，基於行政分立，立法院不要管比較好，況且如果備查改審查，也擔心立委可能會有關說空間。

三讀條文明定，關鍵基礎設施提供者、公營事業、政府捐補助的財團法人等「特定非公務機關」，應向主管機關提出資安維護計畫，為因應資安事件，也應訂定通報及應變機制；知悉資通安全事件時，應向中央目的事業主管機關通報。

罰則部份，特定非公務機關未依規定通報資安事件，可處30萬元以上500萬元以下罰鍰，並得按次處罰；特定非公務機關未訂定、未實施資通安全維護計畫，或未依規定訂定資通安全事件通報及應變機制等，得令其限期改正，屆期未改正者，按次處10萬元以上100萬元以下罰鍰。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞在廣泛討論時表示，資安法的立法有其必要性，但應該避免行政院過度擴權、便宜行事，尤其是有關民間關鍵基礎設施的指定，更應該力求程序透明，有明確的遊戲規則來遵守，以減少不必要的爭議。

李鴻鈞說，在指定關鍵基礎設施提供者的程序，也應比照行政程序法，讓當事人、利害關係人都能陳述意見，並給予行政救濟的機會。因此親民黨要求第3、7、16條等三個草案條文要表決。不過，這三條條文經表決後，都以民進黨團的修正動議勝出。

立法院資安民進黨
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