都市危老屋 蔡總統盼快速優先翻新

2018-05-11 13:15 中央社 高雄11日電



總統蔡英文今天出席首件都市危險老舊建築物加速重建動土儀式，她盼中央、地方與民間共同努力，以最快速度，優先翻新都市的危險老舊建築，讓民眾享更好、更便利的居住環境。

蔡總統今天出席「危老建築（森森富祥大樓）新建大樓工程動土奠基典禮」。位在高雄市苓雅區自強三路187巷的森森富祥大樓是引用都市危險及老舊建築物加速重建條例新建動土。

蔡總統指出，讓民眾住得安全、安心是政府的使命，也是她在當總統以前，就提出的承諾。她說，兩年來政府興辦了近5萬戶社會住宅，另方面也規劃加速更新都市裡的舊建築。

「都市危險及老舊建築物加速重建條例」通過是一個很重要的開始。總統說，這個危險及老舊建築的重建案正式動土是重要的里程碑。

她指出，住戶的房子因為鄰房施工而倒塌或受損，重建過程遇到了很多波折，現在透過危老條例，一個安全、安心的家，很快就要蓋回來了。

蔡總統表示，這個案子符合危老重建的條件，有容積獎勵，可以多蓋兩層樓，還有12年房屋稅減半優惠，政府透過法律和政策創造誘因，支持住戶有個新家。

蔡總統不忘肯定高市府的行政效率，她說，去年底重建計畫申請後，市府只花20天就完成核定，業者今年3月取得建照，5月動土，證明了危老條例確實能幫助住戶快速啟動重建。

蔡總統說，未來房市的量不能只看建商推出多少新建築，而是要看有多少舊房子被更新。

她指出，都市裡的老舊公寓可能因為沒有電梯、缺少停車位，或是無障礙設施不足，跟不上使用需求，嚴重的話甚至會對住戶的生命財產帶來潛在威脅。

她盼中央、地方會合力以更快的速度，優先翻新都市的危險及老舊建築，如此可以防災還能讓民眾享受到更好、更便利的居住環境。

蔡總統重申引用危老條例有容積獎勵、簡明程序、稅賦優惠及金融協助等優點，請民眾申請耐震評估，確認老舊住宅的安全狀況，視需要申請重建。

住戶史正祥受訪對於老屋可以引用危老條例改建成大樓表示滿意，不僅未來有新房可住，也能解決窄巷道的進出問題。

出席活動還有內政部次長花敬群、高雄市副市長史哲、立委陳其邁等人。