國考未足額錄取率高 那一年 24項全掛零

2018-05-11 14:49 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 周志豪 ／台北報導



近年來公務員成被改革對象，報考公務員不再是民眾謀職熱門選項，加上國家考試甄選公務人員過程，常常未足額錄取，2015與2016年未足額錄取率超過三成，更造成人力短缺。

國家考試甄選公務人員過程，常常未足額錄取。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

立院預算中心指出，國家考試甄用公務員若長期無法足額錄取，不僅無法因應用人機關需求，浪費國家考試資源，也恐影響政務正常推動，考選部應該改善。

根據考選部統計，自2012年起至2016年止，包含高考三級土木工程；地方特考三等的土木工程、公職建築師、地政、建築工程、測量製圖；地方特考四等的建築工程；原民特考三等的農業技術與土木工程等類科，連續五年未足額錄取。

單就2016年國家考試錄取情形來看，高考三級之公職建築師；身障三等特考的教育行政、園藝；地方特考三等的社會行政、教育行政、公職社會工作師、交通行政、交通技術等類科，不足額錄取率也超過五成。

其中，2016年地方特考三等的公共建築師、交通行政、經建行政、農業技術、化學工程、環境檢驗；地方特考四等的交通技術、都市計畫技術、養殖技術、景觀；移民特考三等的移民行政、原民特考三等的農業技術、地政；原民特考四等的土木工程、測量製圖、交育行政，以及8項軍官轉任考試等共24項國考，錄取率全都是零。

立院預算中心分析，每年公職人員考試無法足額錄取，主要原因為命題偏難、閱卷偏嚴、到考人數偏低，以及相關考選職務內容影響報到意願等，這樣的趨勢不僅無法因應用人機關需求，也浪費辦理國家考試人力、物力與財力。

立院預算中心建議，考選部應適當調整各國家考試類科、應試科目、應考資格等內容，落實教考訓用合一、為國舉才的國家考試意義。