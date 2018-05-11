如何留住人才？試委：改善工作環境

2018-05-11 14:07 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 徐偉真 ／台北報導



年輕公務員離職率較高，考試委員今年初曾就此討論，考試委員馮正民認為，年齡低與年資低者，限制小，因此轉換空間大，學歷高者競爭力高，所以轉換能力強，未來目標應是如何留住人才，視人才為資產，相關單位應就辭職的根本原因，研究如何改善工作環境，包括考績、獎懲、待遇、輔導的生涯發展等制度，以留住人才。

考試委員周志龍認為，留才應思考針對不同年齡層公務人員而有不同方法，例如針對特定年齡專技類科人員考量額外增加專業加給，避免中階幹部大量離職，或因對未來陞遷感到無望而離職，將對國家公務人力造成很大影響。

另外，針對公務員長期未足額錄取，考試委員去年就曾在考試院會議上就此討論，有人認為備取或二次分發的方式都是可以努力的方向。

考試委員陳皎眉認為，公職土木工程、建築工程人員與民間相比，政府待遇並沒有比較差，新進人員待遇應不是唯一因素，她建議除了從命題技術與閱卷寬嚴著手努力，甚至是過去討論過的「備取」或「二次分發」方式，也是可努力的方向。

至於社工師的不足額情況，有考委認為，2014年立法院通過「國民教育法」修正三讀，增設地方政府應置專任專業輔導人員，以因應校園霸凌等問題，因為需用名額大幅增加，因此發生不足額的情況。

考選部分析，公職建築師類科，應考人除了有學歷條件限制，還必須要領有建築師證書及經中央主管機關審查、具三年以上工程經驗證明文件才能應考，考選部認為，取得建築師證書已經不容易，有建築師執照者多會選擇在民間企業任職，加上公務員待遇無法與民間企業看齊，導致報考意願低落。

在原民特考部分，考選部也請原民會繼續鼓勵族人踴躍報考及開輔導專班，同時檢討應試科目合理性，包括調整應試科目題型及命題大綱等。